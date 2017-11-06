قام أمين عام الجامعة بالإنابة - الأمين العام المساعد لشؤون إدارة المرافق د.آدم الملا بجولة تفقدية بموقع الجامعة بالشويخ رافقه خلالها مدير إدارة الانشاءات والصيانة م.حميدة الخالدي ومراقب الصيانة م.محمد الكندري ومراقب العقود والمتابعة خالد الوطري، ورئيس قسم الصيانة بالشويخ م.أحمد يوسف ورئيس قسم الاشراف م.مصبح الحزمي.
وخلال الجولة تفقد الملا مشاريع تجديد وصيانة سكن الأساتذة وتجديد وتدعيم سكن الطلبة وتجديد المباني الأكاديمية وتوسعة مكتبة الطالب بالشويخ، واستمع الملا خلال الزيارة لشرح تفصيلي من م. حميدة الخالدي عن مجريات سريان المشاريع ونسب الإنجاز التي تهدف لتذليل كل العقبات التي تعيق العملية التعليمية وبالتالي تخدم أبناءنا الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية كافة.
وأفادت مدير إدارة الإنشاءات والصيانة م.حميدة الخالدي بأن الإدارة الجامعية تسعى جاهدة لتوفير المناخ التعليمي المناسب وتحرص على سرعة إنجاز مشاريعها لتتم الاستفادة بالسرعة الممكنة.
وثمن الملا جهود الإنشاءات والصيانة وطالبهم بأن يكونوا دائما على قدر المسؤولية وتمنى للجميع التوفيق لما فيه الخير لخدمة الكويت وأبنائنا الطلبة.