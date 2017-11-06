ثامر السليم

أقام نادي اليونسكو، التابع للقسم الثقافي بإدارة الأنشطة الثقافية والفنية في عمادة شؤون الطلبة، معرض العقل السليم في الجسم السليم وذلك في كلية الهندسة والبترول بإشراف المشرفة الثقافية ابرار الكندري، هذا وحضر افتتاح المعرض مدير ادارة الانشطة الثقافية والفنية جمال بوعركي ومراقب الادارة فهد المطيري ورؤساء الاقسام عبير المقلد وخلود اليعقوب.

في هذا الصدد، اكدت المشرفة الثقافية ابرار الكندري ان المعرض يؤكد على الاهتمام بالصحة من خلال الغذاء السليم وممارسة الرياضة والانشطة البدنية من شأنها أن تقي الجسم الكثير من الأمراض والاضطرابات العقلية، حيث ان الغذاء السليم والرياضة لهما تأثير إيجابي في الصحتين العقلية والنفسية.

وذكرت ان هذا المعرض جاء بمشاركة شركات مهتمة بالصحة والتغذية وهي شركة الالبان الكويتية الدنماركية (كي دي دي)، وشركة الحياة الصحية للتغذية، وشركة كويت سبلمنت للفيتامينات والمكملات الغذائية، ومعهد رأس السالمية الصحي، وشركة كرك، وشركة احلى عصير.

بدوره، قال دكتور التغذية سام قباني ان اهمية الرياضة والغذاء السليم في الوقاية من الاصابة بالجلطات الدماغية وان أسلوب الحياة السليم يحافظ على سلامة القلب وان ممارسة الرياضة والغذاء المتوازن وتجنب التدخين يمكن أيضا أن يحمي العقل من تراجع النشاط الذهني والخرف.

واشار الى أهمية المعادن في الجسم ووظيفة كل منها، وعلاقة التغذية بالصحة العقلية والنفسية، لافتا الي ان العادات الغذائية السيئة تؤدي إلى المشاكل النفسية وضعف الذاكرة.

وطرح بدائل غذائية صحية لتقوية الذاكرة والصحة النفسية، وكيفية زيادة النشاط الحركي والذهني في آن واحد، وضرورة الحفاظ على التوازن الغذائي.