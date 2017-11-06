شمول أعضاء هيئة التدريس غير الكويتيين بمجانية الرعاية الصحية في جميع المراكز الصحية الحكومية

الاء خليفه

اوضح الدكتور انور الشريعان المنسق العام والمتحدث الرسمي ان لقاء تم بين جمعية اعضاء هيئة التدريس والادارة الجامعية حول القضايا العالقة منذ فترة دون البت فيها كما تناول الاجتماع بعض التعسف وسوء تعامل الادارة فيما يخص فهم القرار التاريخي لاستقلال الجامعة اداريا وعدم التمادي في اعطاء بعض الجهات الحكومية اليد الطولى مما يؤثر سلبا على اعضاء هيئة التدريس، كما ابلغت الجمعية ادارة الجامعة ان الجمعية ستنتظر حتى نهاية الشهر الحالي حتى تتخذ الجامعة خطوات فعلية لحل المشاكل العالقة.



ومن ناحية أخرى أكد الدكتور / إبراهيم الحمود رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس أن الرعاية الصحية لأعضاء الهيئة التدريسية شاملة جميع التكاليف على نفقة الدولة في المستشفيات الحكومية والمستوصفات والمراكز الصحية ولو كانت قيمتها ديناراً واحداً أو تجاوزت الآلاف.



ولقد أكدت الجامعة لجمعية أعضاء هيئة التدريس بالتزامها مجانية الرعاية الصحية لغير الكويتيين من أعضاء هيئة التدريس بحسب ما جاء في عقودهم في جميع المرافق الصحية للدولة ، ولا يتحمل عضو هيئة التدريس غير الكويتي أي رسوم بل إن عليه دفع الرسم والحصول على فاتورة من المرفق الصحي الحكومي كالمستشفى أو المستوصف أو المركز ثم التقدم بالفاتورة للجامعة التي تتحمل كافة الرسوم التي تم دفعها.



وقد شدد الدكتور/ إبراهيم الحمود رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس بأن العقد المبرم مع عضو هيئة التدريس واضح وصريح بتحمل الدولة الرعاية الصحية لعضو هيئة التدريس وعائلته ومن ثم فإن المجانية يجب أن يتمتع بها كل فرد في أسرة عضو هيئة التدريس.

وتعهدت الجامعة بمخاطبة وزير الصحة لإعمال العقد وتحمل الدولة تكاليف الرعاية الصحية لعضو هيئة التدريس غير الكويتي وعائلته ، وأكد الدكتور / إبراهيم الحمود بأن تحمل عضو هيئة التدريس لأي مبلغ أو رسم للرعاية الصحية له أو لأحد أفراد عائلته فإن ذلك يعد مساساً بالعقد وإخلالاً بشروطه.



وأشار الدكتور / إبراهيم الحمود رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس بأن عدم مساواة السن التقاعدي للمدرس المساعد ولمدرس اللغة بالسن المقرر قانوناً للدكتور الجامعي ولأعضاء هيئة التدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي يعتبر تفسيراً خاطئاً للقانون وإخلالاً بمبدأ المساواة وهو مبدأ دستوري وذلك لأن العلة بالأحكام في المراكز القانونية والمركز القانوني للمدرس المساعد ومدرس اللغة هو ذات المركز القانوني لكل من يقوم بالتعليم في الجهات الحكومية ومن غير المقبول ولا المعقول حرمان المدرس المساعد ومدرس اللغة من مد سن التقاعد الى خمس وسبعين سنة.



وشدد الدكتور / إبراهيم الحمود بأن مدير الجامعة تعهد برفع قرار من مجلس الجامعة لمجلس الخدمة المدنية بهذا الخصوص.