أكد مدير جامعة الكويت د.حسين الأنصاري حرص الإدارة الجامعية على مواصلة العمل الدؤوب الهادف للارتقاء بالمستوى الأكاديمي والعلمي للجامعة.

جاء ذلك في كلمة للدكتور الأنصاري في حفل تكريم جامعة الكويت للفائزين بجوائز البحث العلمي والمخترعين الحاصلين على براءات الاختراع والفائزين بجوائز الملصق العلمي للعام الأكاديمي (2016-2017).

وأضاف ان تحقيق التميز والرقي في تصنيف جامعة الكويت يعد عملا مؤسسيا لا يمكن ان تحققه جهة او كلية بمعزل عن الجهات الأخرى، مشددا على ضرورة التعاون والتكامل بين جميع مراكز العمل الأكاديمية بغية تحقيق الأهداف المنشودة.

وأضاف ان الارتقاء بالمستوى الأكاديمي والعلمي للجامعة من اهم اولويات الادارة الجامعية ويحظى بالاهتمام والدعم المناسب واتباع أساليب وطرق علمية لتحديد ومتابعة مؤشرات الأداء التي تضمن التطبيق الأمثل للخطة الاستراتيجية للجامعة.

واعرب الأنصاري عن سعادته وفخره بالإنجازات التي حققها الباحثون المتميزون الحاصلون على جوائز البحث العلمي وبراءات الاختراع، متمنيا للجميع دوام الازدهار والتفوق والمزيد من الإنجازات والبحوث العلمية في السنوات المقبلة.

وأشاد بالجهود التي بذلها مكتب نائب مدير الجامعة للأبحاث والقطاع وسعيهم الدائم والمستمر من اجل توفير البنية التحتية المناسبة والتجهيزات والمعدات لجميع الباحثين.