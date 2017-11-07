عبدالعزيز الفضلي

رفعت وزارة التربية الحظر عن وقف تعيين ونقل وندب الإداريين في مدارس منطقتي العاصمة والفروانية التعليميتين، وذلك نظرا لحاجة المدارس فيهما للهيئة الإدارية.

وأصدر وكيل وزارة التربية د.هيثم الأثري قرارا بهذا الخصوص وحصلت «الأنباء» على نسخة منه، أشار خلاله الى انه بناء على الكتاب المقدم من منطقتي العاصمة والفروانية التعليميتين بشأن استثناء بعض مدارسهما من تطبيق قرار وقف تعيين وندب ونقل الإداريين في المناطق التعليمية والى كتاب وكيل التعليم العام بشأن الاطلاع والتوجيه نظرا لحاجة المدارس إلى هيئة إدارية، وحرصا على تنظيم واستقرار العمل داخل المناطق التعليمية وديوان عام الوزارة والمدارس بجميع مراحلها وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل تقرر ما يلي: تعديل القرار رقم 24911 المؤرخ في 22 يونيو 2017 بشأن وقف تعيين وندب ونقل الإداريين في المناطق التعليمية، واستثناء بعض مدارس منطقة العاصمة التعليمية ومدارس منطقة الفروانية التعليمية.