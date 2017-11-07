عبدالله الراكان

كشفت عميدة القبول والتسجيل في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.رباح النجادة أن اللجنة العليا للقبول برئاسة مدير الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.أحمد الأثري وافقت مساء أمس على اعتماد ميزانية القبول في الهيئة للفصل الدراسي الثاني 2017-2018، مشيرة إلى انه سيتم قبول حوالي 7200 طالب وطالبة للالتحاق بكليات ومعاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

وأضافت النجادة في تصريح لـ «الأنباء» أن باب التقديم سيتم فتحه يوم 9 نوفمبر الجاري ويستمر حتى يوم 18 منه، موضحة ان الفئات التي سيتم قبولها هم الكويتيون وأبناء الكويتيات وغير محددي ومحددو الجنسية من أبناء العسكريين وأبناء البعثات الديبلوماسية وأبناء أعضاء هيئة التدريس والتدريب وأعضاء العاملين بالهيئة ومنح الوزير ومنح مدير عام التطبيقي والمنح الحكومية وزوجات الكويتيين وأبناء مجلس التعاون الخليجي وأبناء الدول العربية.

وذكرت أن الأولوية ستكون للكويتيين مع فتح الفرص التنافسية للفئات الأخرى، مؤكدة أن نسب القبول ستحدد حسب أعداد المتقدمين والمقاعد المتاحة.

وأشارت النجادة إلى أن فترة اختبارات القدرات ستكون من 19 - 22 نوفمبر الجاري، لافتة إلى أن المتقدمين لتخصص الهندسة الكيميائية في كلية الدراسات التكنولوجية سيكون قبولهم حسب المعدل المكافئ كون أن لديهم 3 اختبارات للقدرات وهي اللغة الانجليزية والكيمياء والرياضيات.