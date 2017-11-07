أقام مكتب الشؤون الأكاديمية في الجامعة العربية المفتوحة بالكويت حلقة نقاشية في «تطوير المعرفة» «Knowledge Development Seminar» كواحدة من سلسلة الفعاليات الأكاديمية المستمر خلال الفصل الدراسي الأول قدمها الأستاذ المساعد في الادب الانجليزي د.ماهر بن موسى وبحضور مساعد مدير الجامعة للشؤون الاكاديمية د.محمد سيد محمد وكل من د.شاكرة العلاني ود. موهيبة الجاموسي وبحضور طلبة تخصص الأدب الإنجليزي.

بدأ د.ماهر بن موسى من عمادة اللغة الانجليزية في الجامعة محاضرته في تعريف المعرفة ومفهومها وكيفية تطويرها وصولا إلى النقد الأدبي من وجهة نظر كل شخص، متطرقا بعد ذلك إلى أحد المواضيع المضمنة في منهج الجامعة لمادة «أدب الأطفال»، حيث ناقش د. ماهر رواية «توم في حديقة منتصف الليل»، «Tom’s Midnight Garden» وناقش آراء النقاد فيها وضمن الطلبة في التفكير والمشاركة بنظرتهم عن الرواية وناقشته فيها د.موهيبة الجاموسي ود. شاكرة العلاني المتخصصتان في الأدب الإنجليزي.

هذا، وشارك العديد من طلاب الادب الانجليزي في حلقة النقاش مبدين آراءهم ومناقشة المحاضر واساتذتهم فيما يخص الموضوع فتناول العديد من الطلاب والاساتذة النقد للرواية من منظوره الشخصي وفقا للقواعد الادبية للرواية واساسيات النقد البناء، حيث تأتي حلقة النقاش انطلاقا من رسالة الجامعة في تطوير الفرد وإثراء فكره خلال إعداد الطلبة للبحث بتعريفهم كيف يمكن أن تتحول الأفكار إلى مواضيع تناقش ويبحث فيها وصولا الى النظرة الثاقبة النقدية.