استقبل مدير جامعة الكويت د.حسين الأنصاري في مكتبه الأحد وفدا من البنك الدولي بواشنطن، تمثل في عضو هيئة التدريس بقسم الطرق الكمية ونظم المعلومات في كلية العلوم الإدارية والمدير التنفيذي في البنك الدولي للإنشاء والتعمير بواشنطن د.ميرزا حسين ميرزا، وكارولين بريسلن من الموارد البشرية، وجيرمي سوادوق من الموارد البشرية، ومسؤول العمليات د.رياض فرس، والمستشار الأول للمدير التنفيذي جيهان عبدالغفار.

وحضر اللقاء نائب مدير الجامعة للتخطيط د.عادل الحسينان، ومساعد نائب مدير الجامعة للتخطيط والتطوير المؤسسي د.منى حسين، ومساعد نائب مدير الجامعة للتخطيط الاستراتيجي د.ماجد الديحاني.

وهدفت الزيارة إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين الجهتين وبحث سبل التعاون بين الطرفين وكيفية جذب واستقطاب خريجي جامعة الكويت للعمل لدى البنك الدولي.