أشاد رئيس المكتب الثقافي في القنصلية العامة للكويت في دبي د.مرضي العنزي بالاهتمام الكبير بمؤسسات التعليم العالي في سلطنة عمان والتطور في البنى والإمكانيات التي تحفز التعاون المشترك بين الكويت وسلطنة عمان.

وقال العنزي في تصريح لـ «كونا» أمس عقب اجتماعه مع وكيل وزارة التعليم العالي العماني د.عبدالله الصارمي الذي تناول خلاله ترخيص الجامعات والكليات الخاصة واعتمادها من خلال الاطلاع على برامجها الأكاديمية المعتمدة من هيئة الاعتماد الأكاديمي العمانية ومدى استيفائها لشروط الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم في الكويت.

وأشار العنزي الى ان د.الصارمي يدعو الى تفعيل التعاون المشترك بين البلدين، مضيفا ان اللقاء تناول دور المديرية العامة للجامعات والكليات الخاصة في السلطنة في الإشراف على مؤسسات التعليم العالي الخاصة وضمان الجودة فيها.

واضاف د.العنزي انه عقد اجتماعا مع مديرة المديرية العامة للجامعات والكليات الخاصة بوزارة التعليم العالي العمانية جوخة بنت عبدالله تم الاتفاق من خلاله على فتح قنوات اتصال مع الجهاز الوطني للاعتماد الاكاديمي وضمان جودة التعليم والأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة في الكويت لتبادل الخبرات في مجال تراخيص الجامعات وتقييمها وضمان جودة مخرجاتها.

ولفت د. العنزي في ختام زيارته لسلطنة عمان التي استمرت ثلاثة ايام الى ان زيارته تأتي في اطار دور المكتب الثقافي في دبي بإشرافه على العلاقات الثقافية والأكاديمية في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر وسلطنة عمان، مشيرا الى ان هذه الزيارة تفعيل للعلاقات في مجال التعليم العالي بين الكويت وسلطنة عمان وتبادل الآراء والخبرات.

وتخللت زيارة رئيس المكتب الثقافي في القنصلية العامة للكويت في دبي الى عمان زيارة جامعة السلطان قابوس حيث تم الاتفاق بتقديم بعض الاقتراحات في مجال التحاق الطلبة الكويتيين بالجامعة.

كما شملت جولة د.العنزي زيارة لكلية التقنية العليا في مسقط ولقائه بنائب عميد الكلية د.محمد الطراونة الذي قدم شرحا وافيا للكلية، معربا عن الأمل أن تتم الاستفادة من تلك الفرص التي تتوافر في الكلية في الجهات التي تحتاج لتلك التخصصات في الكويت.

كما زار د.العنزي الجامعات والكليات الخاصة في مسقط وولاية صحار والتقى مع مديري وعمداء تلك المؤسسات واطلع على برامجها وأقسامها ومواردها التعليمية.