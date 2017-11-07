أعلن رئيس لجنة المستجدين في الاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عبدالله الهزاع أن عملية تسجيل المستجدين الراغبين بالالتحاق في كليات ومعاهد الهيئة للفصل الثاني 2017/2018 ستبدأ من يوم الخميس الموافق 9/11/2017 وتستمر ليوم السبت الموافق 18/11/2017.

وأوضح أن الاتحاد خصص قاعتين لاستقبال المستجدين إحداهما للطلاب والأخرى للطالبات، لمساعدتهم في تسجيل بياناتهم عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، ويتم استقبالهم بمقر الاتحاد الكائن في مباني التطبيقي بالعديلية بجوار مبنى رقم 7 وجوار مبنى الحاسب الآلي، وذلك بدءا من تاريخ 9 إلى 18/11/2017 على فترتين، الفترة الصباحية من الساعة الثامنة والنصف صباحا إلى الساعة الواحدة والنصف ظهرا، والفترة المسائية من الساعة الخامسة إلى الساعة التاسعة مساء، بينما يكون تسجيل الطالبات ايضا على فترتين، الفترة الصباحية من الساعة الثامنة والنصف صباحا إلى الساعة الواحدة ظهرا، والفترة المسائية من الساعة الثالثة عصرا إلى الساعة السادسة مساء.

وأشار الهزاع إلى أن أعضاء الاتحاد يتواجدون إلى جوار زملائهم المستجدين لمساعدتهم في إنهاء إجراءات تسجيل بياناتهم، والإجابة عن جميع أسئلتهم واستفساراتهم، موضحا أن فئة الكويتيين من أصحاب الشهادات الحديثة من داخل الكويت يتوجب عليهم فقط إحضار شهادة الثانوية أو ما يعادلها إضافة للبطاقة المدنية، بينما أصحاب الشهادات من خارج الكويت يتوجب عليهم إحضار البطاقة المدنية وصورة عنها+ تسلسل دراسي كامل من نفس الدولة «شهادات دراسية آخر ثلاث سنوات» وتكون نسخة مصدقة من السفارة الكويتية في البلد الذي صدرت منه الشهادة أو من الملحق الثقافي في الكويت للبلد الذي صدرت منه الشهادة + شهادة مصدقة من معادلة التعليم الخاص+ اختبار قدرات تحصيلي «لخريجي السعودية فقط».