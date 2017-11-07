نظم نادي اليونيسكو التابع للقسم الثقافي بإدارة الأنشطة الثقافية والفنية في عمادة شؤون الطلبة بجامعة الكويت معرض العقل السليم في الجسم السليم وذلك في كلية الهندسة والبترول يومي أمس وأول من أمس تحت إشراف المشرفة الثقافية أبرار الكندري، هذا وقد حضر افتتاح المعرض مدير إدارة الأنشطة الثقافية والفنية جمال بو عركي ومراقب الإدارة فهد المطيري ورؤساء الأقسام عبير المقلد وخلود اليعقوب.

وأكدت المشرفة الثقافية أبرار الكندري أن المعرض هدف إلى التأكيد على الاهتمام بالصحة من خلال الغذاء السليم وممارسة الرياضة والأنشطة البدنية التي من شأنها أن تقي الجسم الكثير من الأمراض والاضطرابات العقلية، حيث إن الغذاء السليم والرياضة لهما تأثير إيجابي في الصحتين العقلية والنفسية.

وذكرت أن هذا المعرض جاء بمشاركة شركات مهتمة بالصحة والتغذية وهي شركة الألبان الكويتية الدنماركية «كي دي دي» وشركة الحياة الصحية للتغذية وشركة كويت سبلمنت للفيتامينات والمكملات الغذائية ومعهد راس السالمية الصحي وشركة كرك وشركة أحلى عصير.

ومن جانبه، بين دكتور التغذية سام قباني أهمية الرياضة والغذاء السليم في الوقاية من الإصابة بالجلطات الدماغية وأن أسلوب الحياة السليم يحافظ على سلامة القلب، مشيرا إلى أن ممارسة الرياضة والغذاء المتوازن وتجنب التدخين يمكن أيضا أن يحمي العقل من تراجع النشاط الذهني والخرف.

وذكر أهمية المعادن في الجسم ووظيفة كل منها، وعلاقة التغذية بالصحة العقلية والنفسية، مبينا أن العادات الغذائية السيئة تؤدي إلى المشاكل النفسية وضعف الذاكرة، وطرح بدائل غذائية صحية لتقوية الذاكرة والصحة النفسية، وكيفية زيادة النشاط الحركي والذهني في آن واحد، وضرورة الحفاظ على التوازن الغذائي.