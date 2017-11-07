تسلم الكويتي د.علي الدوسري من مركز ابحاث البيئة والعلوم الحياتية ومعهد الكويت للأبحاث العلمية جائزة عبدالحميد شومان للباحثين العرب في دورتها الـ35 في حفل اقيم مساء أمس الاول.

ومنحت مؤسسة شومان الدوسري جائزة «العلوم الاساسية» في مجال «التغير المناخي وتأثيره على التنوع الحيوي والتصحر» تقديرا لمستوى ابحاثه العلمية واوراقه البحثية.

وقال الدوسري في تصريح لـ «كونا» ان الفوز بالجائزة يأتي تقديرا لجهوده العلمية في مجال التغير المناخي وتأثيراته على المحيط الحيوي ودعما للبحث العلمي في العالم العربي.

وكانت راعي الحفل الأميرة غيداء بنت طلال قد اشارت في كلمة امام الفائزين الى ان العصر الذهبي للحضارة العربية والاسلامية نبغ فيه علماء كان لهم دور كبير في تطوير العلوم والمساهمة في المنجز الحضاري الانساني.

من جانبها، قالت الرئيس التنفيذي لمؤسسة شومان فالنتينا قسيسية في كلمتها ان جائزة شومان التي استحدثت عام 1982 تأتي استجابة من مؤسسة عبدالحميد شومان لأهمية تحفيز البحث العلمي العربي ودعمه وتطويره.

وفاز بالجائزة في دورتها الـ35 بالاضافة الى الدوسري كل من سهى كنج وميرفت السباعي وامين شعبان من لبنان وصبري عطية ومحمد خليفة ووفاء حجاج وياسمين خضري من مصر ورامي ضاهر ونداء سالم من الاردن ومحمد العلويني من تونس وذلك تقديرا لجهودهم في مختلف الميادين العلمية.

وحضر الحفل من الكويت رئيسة الجامعة العربية المفتوحة د.موضي الحمود ووكيلة وزارة الاعلام السابقة د.هيلة المكيمي ومديرة برنامج دعم الشركات في مؤسسة الكويت للتقدم العلمي د.لبنى عكاشة ومن معهد الكويت للأبحاث فايزة اليماني الى جانب 70 شخصية عربية.