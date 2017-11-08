عبدالعزيز الفضلي

أوقفت وزارة التربية موجهي مادة الاجتماعيات من إلقاء محاضرات في بعض المدارس، لاسيما أن المواضيع التي تقدم لا تخدم الجانب الفني والمهني لمعلم الاجتماعيات.

وقالت وكيلة التعليم العام فاطمة الكندري في نشرة عممتها على المناطق التعليمية وحصلت «الأنباء» على نسخة منها انه انطلاقا من حرص قطاع التعليم العام على تنظيم العمل في إلقاء المحاضرات الهادفة التي تخدم المجال الدراسي بما يعود بالنفع على المعلمين وتحقيق الأهداف المنشودة منها فقد لوحظ في الآونة الأخيرة قيام بعض الموجهين الفنيين لمادة الاجتماعيات بإلقاء محاضرات في بعض المدارس خارج مناطقهم التعليمية وبمواضيع لا تخدم الجانب الفني والمهني والأكاديمي لمعلم الاجتماعيات.