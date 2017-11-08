ثامر السليم

نظم نادي الموسيقى في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا بالتعاون مع السفارة الأميركية لدى البلاد حفلا موسيقيا لفرقة القوات المسلحة الأميركية Armored Groove بحضور السفير الأميركي لورانس سيلفرمان، ورئيس جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا د.دونالد بيتس وذلك ظهر أمس بمقر الجامعة في منطقة غرب مشرف.

وعلى هامش الحفل، قال السفير سيلفرمان انه يمكن للذين يودون السفر للولايات المتحدة الأميركية والاستمتاع من خلال التواصل مع الموسيقى التي يحبونها في الأماكن التي يفضلون زيارتها، مشيرا إلى أن هناك العديد من المناطق والمدن التي تتميز وترتبط بالموسيقى بشكل كبير.

وأضاف: زرت مع زوجتي خلال الإجازة ممفيس التي كانت تضم الفنان الشهير ألفيس بريسلي، فهذه المنطقة تشتهر بالموسيقى التي بلا شك سيرتبط بها من يزورها، أو يمكن زيارة نيو أورلانز هذه المدينة الجميلة المميزة بالموسيقى.

وقال سيلفرمان: الذين يستمعون دائما للموسيقى التسجيلية أؤكد لكم أنه شعور لا يوصف إذا تواجدت في مكان يقدم موسيقى تعزف مباشرة، وهذه الفرقة حظيت بشعبية في الولايات المتحدة في برنامج الجيش الأميركي.