تحت رعاية القائم بأعمال عميد كلية العلوم الحياتية د.مشاري الحربي، أقام مكتب العميد المساعد للشؤون الطلابية «الملتقى الطلابي الثقافي الخامس» ضمن سلسلة من المحاضرات في مجال المهارات الدراسية والحياتية، وكانت المحاضرة بعنوان «التصوير من الهواية إلى الاحتراف» وحاضر فيها عبدالرحمن البداح وذلك بكلية العلوم الحياتية بالحرم الجامعي - العديلية.

بداية، ذكر عبدالرحمن البداح أن التصوير الفوتوغرافي تطور كثيرا في ظل التغيير السريع في عالم التكنولوجيا المتسارع وانتشار التصوير كهواية لدى معظم الأفراد، خصوصا مع استخدام الصور في الإعلانات والشركات التجارية الكبرى والمشاريع الصغيرة الخاصة بالأفراد، مضيفا أن هناك وسائل عديدة لنشر الصور الفوتوغرافية كاستغلال وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة، مؤكدا أنها أسرع وأقوى وسيلة لانتشار الصور.

وتطرق البداح لبعض الأمور المهمة التي يجب أخذها بعين الاعتبار في عملية التصوير منها تفاصيل الزوايا وكيفية اختيارها والعدسات والإضاءة والفلاشات واستخدام خاصية العزل في بعض الصور وهي جميعها عناصر مهمة لوضوح وجمال الصور.

وذكر البداح كيفية التحكم بالصور والإضاءة ومميزاتها بمختلف الأجهزة الإلكترونية، مع ضرورة التركيز على قوة الإضاءة والتفاصيل لكل صورة، وشدد على ضرورة تطبيق قواعد التصوير وتصفيف المشاهد لتبدو جميلة ومن ثم استخدام برامج تعديل ومونتاج الصور.

وأوضح البداح للحضور مفهوم «التغذية البصرية» والتي من خلالها يمكن الوصول لدرجة الاحتراف في المجال والتقاط أفضل الصور وأجملها.