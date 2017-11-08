قامت عمادة شؤون الطلبة في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب متمثلة في د.حسين المكيمي عميد شؤون الطلبة، م.طارق الكندري، علي حاجي، بزيارة إلى عمادة شؤون الطلبة بكلية الكويت لعلوم التكنولوجيا، وكان في استقبالهم كل من P. Rodrigo magalhaes Dean of student affairs وطارق الحسن مدير العلاقات والأنشطة وطيبة الزامل مسؤول التسجيل وشؤون الطلبة.

وخلال اللقاء دعا المكيمي عمادة شؤون الطلبة بكلية العلوم الى المشاركة في أنشطة عمادة شؤون الطلبة بـ«التطبيقي»، وذلك لتوطيد سبل التعاون المشترك بين الجانبين، من جانبه رحب عميد كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا بفكرة التعاون مع الهيئة، وذلك لكونها اكبر الصروح التعليمية في الكويت، الأمر الذي يساهم في تطوير وتعزيز القيم الرياضية والثقافية للطلبة المؤسستين.