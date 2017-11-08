برعاية وحضور العميد المساعد للشؤون الطلابية د.نايف الشمري والراعي الرسمي للبرنامج بيت التمويل الكويتي، نظم برنامج التبادل الطلابي بكلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت ندوة تعريفية لبرنامج التبادل الطلابي للجامعات الفرنسية بالتعاون مع السفارة الفرنسية بالكويت.

حاضر فيها خبراء من الجامعة الفرنسية Audencia Business School والجامعة الفرنسية Neoma Business School والجامعة الفرنسية Skema Business School والجامعة الفرنسية Toulouse Business School.

من جانبه، قدم مدير برنامج التبادل الطلابي د.ياسر الكليب الخبراء الفرنسيين لنقاش إجراءات قبول الطالب المبتعث من العلوم الإدارية إلى الجامعات الفرنسية وشروط التقديم ببرنامج التبادل الطلابي لديهم وما يتبعها من إجراء استخراج تأشيرة طالب بالسفارة الفرنسية. كما تم تعريف طلبة العلوم الإدارية بوسائل الدراسة المتبعة بتلك الجامعات والأنشطة الطلابية الأخرى التي يمكن للطالب المبتعث المشاركة فيها، كما تم التطرق خلال الندوة إلى ثقافة المجتمع الفرنسي ومدى ترحابه بالوافدين من خارج بلدهم، وبين المحاضرون في الندوة عدم اشتراط معرفة الطالب المبتعث للغة الفرنسية كلغة رئيسية للتعامل مع المجتمع الفرنسي بل ان اللغة الإنجليزية هي اللغة المتداولة بين الشعوب مختلفة الأجناس في مجتمعهم الفرنسي، كما أوضحوا ان باب تعلم مبادئ اللغة الفرنسية مفتوح أمام الراغبين ويمكن أن يتحقق من خلال استضافة أسرة فرنسية للطالب المبتعث فترة دراسته في برنامج التبادل الطلابي ليكتسب خبرة عن عادات وتقاليد المجتمع الفرنسي، فذلك يمكن أن يحقق الاستفادة من تبادل الثقافتين معا الثقافة الكويتية مع الثقافة الفرنسية والذي يعد هدفا رئيسيا لبرنامج التبادل الطلابي على مستوى العالم.