الشريكة: المشروع يستهدف شريحة الطلبة في مختلف المراحل

أعلن مدير المعهد العالي للطاقة بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب م.أسامة الدعيج تفعيل مشروع «تحصين» والبدء في تطبيقه بالمعهد بدءا من شهر ديسمبر المقبل بما يتوافق مع الجداول التدريبية بالتنسيق مع اللجنة الاعلامية والثقافية بالمعهد.

جاء ذلك خلال استقبال المعهد العالي للطاقة مدير مركز تعزيز الوسطية د.عبدالله الشريكة والوفد المرافق له لبحث التعاون المشترك والتنسيق لتوقيع بروتوكول تفاهم بين الجانبين، وذلك صباح الاحد الماضي بمقر المعهد بالشويخ.

من جانبه، أثنى م.الدعيج على جهود مركز تعزيز الوسطية الرامية الى التوعية بمفهوم الوسطية وتطبيقاتها في الحياة المعاصرة والتعريف بمفهوم التطرف وإكساب الطلاب المناعة من الوقوع في شراكه، مؤكدا ان الاجتماع بين الجانبين تطرق الى بحث الاتفاق المبدئي على المشاركة في اعداد مذكرة أخلاقيات المهنة والاستعانة إن أمكن بمتخصصين في المركز لتدريس المادة، وكذلك التنسيق لإقامة دورات للطلبة المتميزين في المعهد برعاية المركز في فكر الوسطية ودورة أخرى في فنون الإلقاء ومواجهة الجماهير على أن يتكفل المركز بجميع التكاليف وخارج الساعات التدريبية في المعهد، بالاضافة الى التنسيق للتحضير لتوقيع بروتوكول تفاهم بين الجانبين.

من ناحيته، عبر مدير مركز تعزيز الوسطية د.عبدالله الشريكة عن خالص امتنانه وتقديره والوفد المرافق له لحفاوة الاستقبال والضيافة من جانب ادارة المعهد، مبديا اعجابه بالامكانات التقنية والتدريبية العالية بالمعهد، آملا في توطيد واستمرار التعاون بين الجانبين.

وعن مشروع «تحصين»، أفاد د.الشريكة بأنه يستهدف شريحة الطلبة في مختلف المراحل التعليمية وطلبة الكليات والمعاهد التطبيقية وطلبة جامعة الكويت، من خلال إقامة حلقات نقاشية وورش عمل، لتعزيز روح المواطنة والانتماء للوطن التي تعتبر اهدافا مهمة في استراتيجية «الأوقاف».

عقب الاجتماع اصطحب م.اسامة الدعيج ضيوف المعهد العالي للطاقة في جولة على اروقة المعهد شهدوا خلالها الورش والمختبرات والقاعات التدريبية بالمعهد المعدة وفق احدث الامكانات والتجهيزات.