قامت بعض طالبات القسم العلمي لثانوية الفروانية بنات بزيارة ميدانية إلى كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت للتعرف على مختبرات النانوتكنولوجي ومكتبة الكلية.

وأشارت انتصار رمضان المعلمة المشرفة على الزيارة ان الطالبات ريم هاشم والبتول أحمد وندى سعيد قد تم اختيارهن للزيارة للاطلاع على مختبرات النانوتكنولوجي لمعرفة كل ما هو جديد حول تكنولوجيا النانو والأجهزة المستخدمة وآلية عملها، كما قامت الطالبات بزيارة لمكتبة كلية الهندسة والبترول لمعرفة آخر الإصدارات والأبحاث التي تخص النانوتكنولوجي.

وتعتبر تقنية النانو هي العلم الذي يهتم بدراسة ومعالجة المادة على المقياس الذري والجزيئي، وتهتم تقنية النانو بابتكار تقنيات ووسائل جديدة تقاس أبعادها بالنانومتر وهو جزء من الألف من الميكرومتر أي جزء من المليون من الميليمتر.