اختتم البرنامج الإنشائي في مشروع مدينة صباح السالم الجامعية- البرنامج التدريبي الثاني لعام 2017- للخبراء المهندسين في وزارة العدل تخصص هندسة مدنية الذي أقيم خلال الفترة من 5 إلى 7 الجاري بحضور كل من مدير البرنامج الإنشائي بجامعة الكويت د.قتيبة رزوقي ومراقب التدريب بالإدارة الفنية للخبراء الخبير محمد الذييب.

ويعد هذا التدريب الميداني استكمالا للنسخ السابقة من البرامج التدريبية في مشروع مدينة صباح السالم الجامعية للخبراء المهندسين وغيرهم من المؤسسات في الكويت، والتي تهدف إلى تطوير مهارات المتدربين بتخصصاتهم المختلفة على أرض المشروع العملاق.

في هذا الإطار، أكد مدير البرنامج الإنشائي في جامعة الكويت د.قتيبة رزوقي أن مشروع مدينة صباح السالم الجامعية يعتبر أحد أكبر المشاريع في الكويت، والذي يمثل فرصة لجميع المؤسسات الراغبة في إكساب متدربيها الخبرات الكبيرة التي تتواجد في هذا المشروع الحيوي والثري بما يحتويه من مجموعة من النماذج العديدة في المجالات والتخصصات المختلفة.

وكرم د.رزوقي الخبراء المهندسين والمتدربين من وزارة العدل م.سعد العتيبي وم.دانة العبهول وم.نور السميط وم.حسن أحمد ود.فواز بودي وم.غدير الكندري وم.عبدالرحمن الدوسري وم.صالح العتيبي وم.محمد القنور وأخيرا م.بدر العدواني.

من جهته، ذكر مراقب التدريب بالإدارة الفنية للخبراء الخبير محمد الذييب أن جامعة الكويت احدى المؤسسات العريقة في الأعمال الهندسية في المنطقة، ويعد مشروع مدينة صباح السالم الجامعية أحد أضخم المشاريع الإنشائية في الشرق الأوسط، وأشاد بكم الإنجاز الذي حققه على أرض الواقع، وتمنى انتهاءه في موعده المحدد، وتوجه بشكره للفريق العامل على تشييد وإنجاز هذا الصرح الأكاديمي، مبديا ترحيبه، مشددا على ضرورة التعاون المستمر مع إدارة البرنامج الإنشائي، وأثنى على إتاحة هذه الفرصة في تدريب خبرائهم في وزارة العدل.