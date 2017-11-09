كرمت الإدارة العامة لمدارس النجاة ممثلة في مديرها العام عبدالعزيز المحمد اثنتين من خريجات مدارسها منذ 17 عاما، وهما د.أنفال فريدون ـ طبيبة أسنان خريجة مدارس النجاة عام 2001، ولطيفة الغربللي ـ معلمة رياضيات خريجة عام 2000، واللتان حرصتا على تقديم كلمة شكر وعرفان في هذه المناسبة الجليلة لمعلماتهن اعترافا بفضلهن.

وذكـــرت فـــريــدون والغربللي في كلمة مشتركة: «معلمتي.. اتعتقدين أنني بعد ما يزيد عن الـ 17 عاما أنسى حسن صنيعك؟ أتعتقدين أن أنسى حرقتك لتعليمي؟ وكيف كنت تقتطعين من أوقات راحتك وفراغك لتتأكدي أنني فهمت كل معلومة كما ينبغي.. اتعتقدين أن أنسى حلمك وصبرك على شقاوتي مع أقراني بالصف؟ اتعتقدين أن أنسى توجيهاتك الحانية لكي أكون أفضل مما انا عليه؟ معلمتي تركت أثرا عميقا بين جنبي لا أنساه لك ما حييت.. أذكره لأبنائي..».

من جهته، أكد مدير عام مدارس النجاة عبدالعزيز المحمد أن الإدارة العامة لمدارس النجاة تثمن وتقدر جهود جميع المعلمين وتنظر إليهم نظرة احترام وتبجيل حيث إنهم صانعو المستقبل.

وأضاف أن ذلك يأتي في إطار الجهود التي تبذلها مدارس النجاة تحقيقا لأهدافها الاستراتيجية في تحقيق القيم والأخلاقيات التي تدعو إليها.

واختتم المحمد بتوجيه الشكر لخريجات مدارس النجاة، مبينا فخره بهن وبما وصلن له من إنجازات في حياتهما العلمية والعملية.