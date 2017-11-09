شارك مبعوث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس أمس في انطلاق أعمال (المنتدى العالمي للعلوم 2017) الذي افتتحه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.

وقال الفارس لـ «كونا» انه يشارك في المنتدى الذي يعقد تحت شعار «العلم من أجل السلم» بصفته مبعوثا عن صاحب السمو إلى أعمال المنتدى الذي يجمع نحو 3000 عالم وأكاديمي من نحو 140 دولة وخصص للبحث في سبل توظيف العلم لمعالجة تحديات النمو والاستقرار وتحقيق السلم للعالم يضع الأردن على خارطة العالم في مجال العلوم ويعكس الدور المهم الذي تلعبه المملكة في هذا المجال.

واكد أهمية استقطاب المملكة الأردنية الهاشمية للمنتدى الذي يعقد للمرة الأولى في الشرق الأوسط ويشكل نقلة نوعية للأردن الذي يجمع علماء العالم لتقديم نتاجهم الفكري ومستجدات العلوم امام المشاركين.

من جانبها، قالت رئيسة المنتدى العالمي للعلوم 2017 رئيسة الجمعية العلمية الملكية الأردنية الاميرة سمية بنت الحسن ان المنتدى مهم للإجابة عن أسئلة تتحدى الاسرة البشرية ما يستدعي تسخير كل الطاقات لجعل العلم فوق كل الحدود.

وتضمن حفل الافتتاح الذي حضره سفيرنا الكويت لدى الأردن د.حمد الدعيج رسالة فيديو مسجلة من طاقم محطة الفضاء الدولية اكد خلالها اعضاء البعثة من رواد الفضاء اهمية المنتدى والبعد العالمي والانساني لعلوم الفضاء وتوظيف اكتشافاته لخدمة البشرية. ويناقش المشاركون في المنتدى الذي يستمر 5 أيام مواضيع الطاقة والمياه وامن الغذاء وتحديات التعليم والتحول الرقمي.

من جهة أخرى، تفقد الوزير الفارس أمس المكتب الثقافي الكويتي في الأردن حيث اطلع على سير العمل بالمكتب ونشاطاته. وعقب الجولة التفقدية قال الوزير الفارس لـ «كونا» ان زيارة المكتب الثقافي تأتي للاطلاع على سير العمل وعلى التحديات التي تواجه المكتب ومساعدته في أداء دوره في تسهيل أمور الطلبة الكويتيين الدارسين في الأردن، مؤكدا حاجة سوق العمل في الكويت للتخصصات العلمية والطبية.

وأشاد بدور المكتب في تنظيم شؤون الطلبة، معربا عن استعداد الوزارة تقديم كل اشكال الدعم لانجاح دور المكاتب الثقافية وتذليل التحديات التي تواجهها، مؤكدا أهمية دور المكتب الثقافي في الأردن في فتح آفاق تعاون أوسع مع المملكة الأردنية الهاشمية وإسناد جهود الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي لضمان جودة التعليم الذي يتلقاه الطلبة.

واستمع الفارس بحضور السفير د. حمد الدعيج من الملحق الثقافي بدر المطيري إلى شرح حول نشاطات المكتب الذي يتابع شؤون 3948 طالبا وطالبة في مختلف المعاهد والجامعات الأردنية منهم 892 طالبا وطالبة يدرسون التخصصات الطبية.

وقال المطيري إن عدد الطلبة الكويتيين الذين تخرجوا في مختلف المعاهد والجامعات الأردنية خلال الفترة من 2003 حتى 2017 بلغ 4493 طالبا وطالبة.