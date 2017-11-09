عبدالعزيز الفضلي

رفض البنك الدولي منهج الرياضيات والعلوم الجديد والذي قامت بتأليفه وزارة التربية للصفين الثامن والتاسع.

وأبدت «التربية» اسفها الشديد لرفض المنهجين رغم انه قام بتأليفه عدد من التربويين الذين يعون تماما قدرات الطلبة.

وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» أن المنهج تم عرضه على البنك الدولي فأبدى ملاحظات عليه، مشيرة إلى أنه طالب بتغييره ووضع منهج يوازي مستويات الطلبة.

واستغربت المصادر خلاف واعتراض البنك الدولي على المنهج داعية «التربية» إلى عرض الأمر على الكليات المعنية بجامعة الكويت للمشاركة في تأليف المناهج إلى جانب الموجهين في الوزارة.