عقدت اللجنة التنفيذية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب اجتماعا لها برئاسة مدير عام الهيئة د.أحمد الأثري لمناقشة العديد من الموضوعات والبنود المدرجة على جدول الأعمال والتي تهدف إلى تطوير وتحديث العمل بالهيئة وذلك بمقر الهيئة بالعديلية.

وقالت المتحدث الرسمي باسم الهيئة فاطمة العازمي إن اللجنة ناقشت خلال الاجتماع عدد من الأمور منها المقترح المقدم بتطوير كلية التربية الأساسية والذي يقضي بتقسيم الكلية إلى 4 كليات كل منها متسقة في اختصاصاتها مما يخفف الأعباء الإدارية والوظيفية لإداراتها وينمي مستوى التواصل الأكاديمي والتربوي لمنتسبيها من أعضاء هيئتي التدريس والتدريب والإداريين، مشيرة إلى أن المقترح حاز على ثناء أعضاء اللجنة التنفيذية للجهود المبذولة في إعداده وتقديمه، مضيفة أن المقترح حاز الموافقة المبدئية على أن تتم إحالته إلى قطاع التعليم التطبيقي والبحوث لإعداد دراسة متكاملة عنه بالتعاون مع مركز تطوير البرامج والمناهج.

وأضافت العازمي ان اللجنة التنفيذية قد وافقت كذلك على الطلب المقدم من بعض السفارات الأجنبية بالكويت بزيادة عدد المنح الحكومية لها، وقررت اللجنة زيادة عدد المنح إلى 5 لسفارة كل من اليمن والسنغال، وفيما يخص التعديلات المقترحة على بعض بنود قرار رقم (2014/1626) بشأن الضوابط والمعايير المعدلة المنظمة للعمل في الفصل الصيفي بكليات الهيئة، فقد تقرر إعادة النظر في معايير المفاضلة وتقسيم الدرجات وتكليف قطاع التخطيط والتنمية لإعداد تصور لمكونات الملف التدريسي ورفعه إلى قطاع التعليم التطبيقي والبحوث لمراجعته وإبداء الملاحظات اللازمة ومن ثم عرضه على اللجنة التنفيذية.

وبخصوص المقترح الخاص بشهادة إنجاز للتميز في الأداء الوظيفي التي تهدف إلى تعزيز روح التواصل والتعاون بين موظفي الهيئة، أشارت العازمي الى إن اللجنة وافقت على المقترح المقدم على أن يتم تشكيل فريق استشاري دائم لإصدار الشهادة برئاسة مدير مكتب العلاقات والإعلام وعضوية أعضاء فريق مقترح شهادة إنجاز، على أن يتم تكليف مركز تقنية المعلومات والحاسب الآلي بإعداد الصفحة الإلكترونية الخاصة بهذه الشهادة.