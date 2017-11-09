ثامر السليم

نظمت كلية القانون الكويتية العالمية حفل تكريم الفرق المشاركة في المسابقات العالمية والعربية ظهر أمس في مبنى الكلية بالدوحة.

وفي هذا السياق، قال عميد ورئيس كلية القانون الكويتية العالمية د.محمد المقاطع إننا متواجدون اليوم لتكريم الأساتذة والطلبة الذين شاركوا في المسابقات العربية والعالمية للعام الماضي، مشيرا الى ان الكلية ستشارك بأربع مسابقات عالمية وهي تتمثل في الترافع عن القانون الدولي باللغة الانجليزية وهي «الجسب»، وايضا تشارك في الترافع عن القانون التجاري وهي من المسابقات المعروفة بـ«الفيز» بالإضافة إلى مسابقة القانون الدولي الجنائي، وهي الـ «ICC» والتي تقام بالهند سنويا، ومسابقة المحكمة الصورية العربية والتي تقام هذه السنة في بيروت.

واضاف المقاطع أن هناك مسابقتين على المستوى الإقليمي وسيشارك بها طلبتنا في جامعات دول الخليج للتنافس على الترافع في القانون الدولي تمهيدا للمشاركة في المسابقات الدولية، كما ان لدينا بالمنافسة على المستوى المحلي مسابقة المحكمة الصورية التي يحاكي بها الطلاب المرافعات التي يقوم بها المحامون في المحاكم المختلفة.

ولفت الى ان هذه الفعالية تجسيد لكل المسابقات وتكريم الطلاب الحائزين مراكز متقدمة في هذه المسابقات الدولية وان الكلية تفخر بأنها حققت مثل هذه المستويات بجهود الطلاب وتكريم اساتذتهم المشرفين الذي قاموا بتدريبهم لفترات طويلة امتدت الى 240 ساعة تدريب طوال العام الدراسي، موضحا ان هذه الفعاليات الأكاديمية والوطنية تكرم جهود ابناء الوطن ممن قاموا بالمشاركة في هذه المسابقات وحققوا مستويات مشرفة تليق بالبلد على المستوى الدولي والعالمي.