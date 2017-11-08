الاء خليفه

‏اعرب مدير فرع الجامعة العربية المفتوحة بالكويت د.نايف المطيري عن اسفه لما حدث اليوم بعد انتهاء الاصبوحة الشعرية التي تم تنظيمها بالجامعة من تبادل للضرب بين جمهور من خارج الجامعة تواجد في الأصبوحة الشعرية وموظفي أمن الجامعة وذلك بعد فشل محاولات إخراجهم أمام إصرارهم على اختلاق الفوضى .



وذكر المطيري انه تم إستدعاء رجال وزارة الداخلية مشكورين حيث أحيل المتشاجرين للجهات المختصه وأخذت عليهم التعهدات اللازمة.

وطالب عدد من طلبة الجامعة بوضع بوابات الكترونية وان يسمح بالدخول فقط بالبطاقة الجامعية منعا لتكرار مثل تلك الحوادث المؤسفة مستقبلا.