ينظم ديوان المحاسبة ملتقى الريادة للشباب المزمع عقده في 27-28 الجاري وسيعقد الملتقى في مقر ديوان المحاسبة بحضور كل موظفيه وقياداته بالإضافة إلى قيادات بعض الأجهزة الرقابية الصديقة، وسيعقد على هامش الملتقى عدة موضوعات في ورش عمل حول مفهومين «الثقافة المؤسسية» و«التكامل المهني».

وقال عضو فريق التنظيم منسق أول علاقات دولية ناصر المحيلان ان الملتقى يهدف إلى تشجيع الشباب العاملين في الديوان لتقديم أفكارهم ومقترحاتهم، والتي سيتم عرضها من خلال معرض «سوق الأفكار» لتسويقها بهدف ملاقاتها القبول عن طريق التصويت على أفضل فكرة مطروحة حتى يتم تطبيقها في ديوان المحاسبة تشجيعا لجهودهم.

وأشار الى ان من الأفكار المطروحة هي تطبيق اختبار الشخصيات كأداة تساعد في خلق بيئة عمل متكاملة من حيث التجانس والإبداع والإنتاجية، بحيث يعقد اختبار تقويم الشخصية تمكن الموظف من التواصل مع بيئة عمله بصورة فعالة ويساعد في تكوين فريق عمل من شخصيات مختلفة لزيادة نسبة الإنتاجية، كما تناولت إحدى الأفكار تعاون ديوان المحاسبة مع قسم المحاسبة في جامعة الكويت بشأن إدراج وإضافة جزئية في المناهج تبرز دور ديوان المحاسبة في الرقابة على الأموال العامة، كما تضمنت الأفكار تنظيم برنامج لخريجي المحاسبة والحقوق لتدريبهم وإكسابهم الخبرة العملية والدراية في مجال العمل الرقابي.

كما طرحت فكرة رخصة المدقق (شهادة مهنية خاصة بمدققي ديوان المحاسبة) وهو التصريح لمدققي ديوان المحاسبة لممارسة مهنة التدقيق عن طريق توفير المدقق الكفؤ والمستوفي لمتطلبات ومعايير محددة يعتمدها ديوان المحاسبة وترتكز على معايير الجودة وترتبط بالمعايير الدولية لتحقق الهدف من إنشاء ديوان المحاسبة،

وذلك لإعداد مدققي ديوان المحاسبة إعدادا مهنيا وعلميا وثقافيا لممارسة مهنة التدقيق بمهنية عالية وتطوير مستويات المدققين لمواكبة المتغيرات السريعة في مجال التدقيق تطبيقا وتفعيلا لنظام التعليم المهني المستمر والتحول من ثقافة العمل بالحد الأدنى إلى العمل بكفاءة وجودة وإتقان.

وأضاف ان من الأفكار المقترحة والتي تسهل عمل المدقق في الديوان هي تزويد جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة بنظام آلي تقوم الجهة من خلاله بتزويد المدققين بجميع اللوائح والقرارات والتعاميم والضوابط والعقود والصادر والوارد على أن يكون النظام ملزما عن طريق آلية يتبعها الديوان كتعميم بإلزام الجهات إدخال كل المستندات وتكون صلاحية الاطلاع محدودة لمدققي الجهة المعنيين بعمليه الفحص والتدقيق عليها،

وذلك لسهولة الحصول على المستندات وقت إصدارها وتسهيل عملية الفحص والتدقيق بالإضافة إلى السعي للعمل في بيئة لا ورقية وتوثيق المستندات ليكون مرجعا دائما لموظفي ديوان المحاسبة.

وأشار المحيلان الى ان الأفكار تفاوتت من ناحية المواضيع المطروحة، بين أفكار فنية تدعم العمل الرقابي وإدارية لتسهيل العمليات الإدارية في الديوان، وأفكار تتناول المواضيع التدريبية لتأهيل الموظفين، بالإضافة إلى توفير خدمات للموظفين في ديوان المحاسبة، وذلك في إطار تحقيق هدف الديوان بتسهيل مهام الموظفين.