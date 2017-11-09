ضمن أنشطة مكتب التدريب الميداني والخريجين في كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت للموسم الأكاديمي 2017/20018 استضاف المركز د.ليلى آغا للحديث حول تعاون إدارة التغذية والإخصائي الاجتماعي في تحسين علاج المرضى في المستشفى، ومدى احتياج المستشفيات للتعاون الجاد ما بين إخصائي التغذية والإخصائي الاجتماعي المتخرج من كلية العلوم الاجتماعية.

ويكمن دور الإخصائي الاجتماعي وإخصائي التغذية بتطوير نظرة المريض حول مفهوم الصحة والتغذية وهو مفهوم مرتبط بصحة الغذاء الجسدي والذهني والنظرة التثقيفية والتوعية بالإضافة الى التعامل مع المجتمع لمعرفة أفضل الحلول.

وبدأت د.ليلى آغا حديثها حول مجالات عمل إخصائي التغذية في كل من المستشفى والمؤسسات التعليمية ودور الرعاية ومصانع التغذية والمطاعم، والخطوات اللازمة لعمل الإخصائي مثل التقييم التغذوي والذي يتطلب شرح خطوات العلاج مع المريض والأقارب والممرض الخاص بالمريض، ومناقشة الحالة مع الطاقم الطبي لمناقشة تفاصيل ملف المريض والتواصل مع قسم الإطعام.

أما دور الإخصائي الاجتماعي فهو يكون في رفع حالة التعاون ما بين المريض والطبيب لأن هناك حالات تتطلب تدخلا من الاخصائيين الاجتماعيين لتوصيل الحالة لأهل المريض، كذلك يكون دورهم في توضيح بعض المفاهيم الطبية والمصطلحات لكبار السن والمرضى، بينما التعاون الأكبر مع إخصائي التغذية يكون حول معرفة الحالة الصحية ومناقشة نقطة الصعوبة والمشاكل في التعامل مع المريض وأقاربه.

بالإضافة إلى ذلك يكون للإخصائي الاجتماعي دور في تعديل بعض المصطلحات والسلوكيات الموجهة للمريض فمن الخطأ مثلا استخدام كلمة «أصمخ أو أطرم» مع أي حالة، فالأخصائي الاجتماعي يشرف على اخلاقيات التعامل مع المريض.