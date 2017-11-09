قال رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أ.د.مبارك الذروة ان التوجيهات السامية لمقام صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد تجاه ما تشهده المنطقة من توتر جاءت بالوقت المناسب كجرس إنذار لكل الكويتيين وعلى رأسهم أعضاء مجلس الأمة الموقر، مشيرا إلى أن سموه شخص الحالة التي يعيشها وطننا العربي وخاصة دول الخليج العربية والمنعطف التاريخي الذي تمر به، حيث وجه سموه نواب مجلس الأمة لضرورة الحفاظ على هدوء واستقرار الكويت ومد يد التعاون مع جميع السلطات بما يحقق مصلحة البلاد واستقرارها، كما حثهم سموه على الاهتمام بالتشريعات التي تحقق مصلحة الوطن والمواطنين وعدم استخدام أدواتهم الدستورية لتصفية أي حسابات أو اثارة قضايا سياسية لتحقيق مصالح ضيقة.

وقال د.الذروة انه يتوجب على كل مواطن، وعلى رأسهم أعضاء مجلس الأمة الموقر أن يضعوا نصب أعينهم سلامة هذا الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره نظرا لما تشهده المنطقة من اضطرابات وأحداث ساخنة لم نشهدها من قبل، لافتا إلى أن تنفيذ التوجيهات السامية واجب وطني على جميع أعضاء مجلس الأمة الموقر من خلال التعاون الجاد والمثمر مع الحكومة المقبلة وأن يكونوا عونا للحكومة لتنفيذ توجيهات صاحب السمو الأمير للوصول بكويتنا الحبيبة لبر الأمان.