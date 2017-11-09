ضمن السعي المستمر للمعهد الصناعي-الشويخ للتطوير والارتقاء في مجال التدريب، قام المعهد بالبدء في خطوات الاعتماد الأكاديمي لجميع برامجه. يأتي ذلك تماشيا مع خطة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بحصول جميع كليات ومعاهد الهيئة على اعتمادات أكاديمية ومهنية لبرامجها.

فقد استقبل المعهد وفدا من أكاديمية باريس والتي تعتبر جهة الاعتماد الأكاديمي والفني التابعة لوزارة التعليم الفرنسية والمخولة بمنح الاعتماد الأوروبي داخل وخارج دول الاتحاد الأوروبي. هذا وقد قام وفد باريس أكاديمي بزيارة مباني المعهد وما تضمنته من فصول دراسية ومختبرات وورش مجهزة بأحدث المعدات والأجهزة للتدريب، كما اطلع على المناهج وطرق ووسائل التدريب، وقد أبدى الوفد الفرنسي اعجابه بما شاهد، كما أثمرت الزيارة الأولى لوفد أكاديمية باريس عن الانتهاء من المرحلة الأولى من اجراءات الاعتماد والبدء في المرحلة الثانية منه.

وفي هذا الصدد قال مدير المعهد الصناعي-الشويخ م.محمد بوحمدي ان المعهد يبذل قصارى جهده في سبيل التطوير المستمر لإمكانيات المعهد ومخرجاته، وقد تكلل ذلك الجهد في السنة الماضية باستحداث ثلاثة برامج لمستوى ما بعد الثانوي وهي دبلوم التمديدات الكهربائية الذكية ودبلوم الأطراف الصناعية بالإضافة إلى دبلوم هندسة الإطفاء بالتعاون مع الإدارة العامة للإطفاء. أما في هذه السنة فقد بدأ المعهد في اجراءات الحصول على الاعتماد الأكاديمي لجميع برامجه بالتعاون مع أكاديمية باريس، كما أنه سيبدأ قريبا في اجراءات الحصول على شهادة الجودة ISO 9001:2015 والتي تضمن ضبط الجودة والارتقاء بالإجراءات الإدارية في المعهد وفق المعايير العالمية، علما بأن المعهد يعمل وفق خطة استراتيجية يسعى من خلالها لتلبية متطلبات سوق العمل بقطاعيه الحكومي والخاص، كما يدعم تطلعات الدولة التنموية ورؤية الكويت الجديدة 2035.