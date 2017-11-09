ضمن البرنامج الثقافي لقسم العقيدة والدعوة في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت للعام الجامعي 2017/2018 وحرصا من الكلية لإثراء الطالب بالعلم والمعرفة نظمت الكلية محاضرة بعنوان: «الربانيون» حاضر فيها الشيخ د.عبدالله بن سليمان المنيع عضو هيئة كبار العلماء من المملكة العربية السعودية، وبحضور عميد كلية الشريعة د.فهد الرشيدي، وعدد من أعضاء هيئة التدريس ومجموعة كبيرة من طلبة الكلية وذلك في قاعة د.خالد المذكور في مسجد الكلية.

وتطرق الشيخ د.عبدالله المنيع في بداية المحاضرة إلى مفهوم الربانية في الإسلام وهو العارف بالله عز وجل والقريب منه والمملوء قلبه بالإيمان وابتعاده عن شهوات الدنيا وارتقاؤه بقلبه وروحه بالله عز وجل، وزاد في حديثه بأن الربانيين هم أصحاب القلوب الحية بالتزامهم بما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة مما انعكس على أخلاقهم ومعاملتهم من الصدق والأمانة والبر والإحسان والحكمة والرحمة.

وذكر الشيخ د.المنيع الوسائل المعينة للوصول إلى الربانية فالعبادات كلها تحمل صاحبها على حب الخالق ويهتدي بأنوارها منها الحرص على الصلاة والصيام والتفكر بأسماء الله الحسنى والنعم، بالإضافة إلى ذكر الدائم لله عز وجل.

وأشار إلى مفهوم السلفية في الإسلام وهي السلفية الصحيحة التي كان عليها الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام والسلف الصالح من بعدهم.

وفي ختام المحاضرة قدم الشيخ د.عبدالله المنيع نصيحة لطلبة الشريعة وهي عدم الحرص على طلب العلم للحصول على الوظيفة والمناصب العليا والأمور الدنيوية وإنما تكون النية خالصة لله عز وجل في طلب العلم للدعوة إلى الله، والتصدي إلى الأفكار المنحرفة.