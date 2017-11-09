تقدم مدير جامعة الكويت د.حسين الأنصاري بخالص التهنئة للفائزين من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة «بجائزة الإنتاج العلمي» المخصصة للباحثين الكويتيين في المجالات العلمية للعام 2017، والتي أعلنت عنها مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بعد اعتمادها من قبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، رئيس مجلس إدارة المؤسسة، بناء على توصيات أعضاء مجلس الإدارة ومجلس الجوائز في المؤسسة ولجان التحكيم بشأن الفائزين، وهم:

في مجال العلوم الطبيعية والرياضيات الذي فاز بها د.طلال فهد حمود العازمي، الأستاذ المشارك في قسم الكيمياء بكلية العلوم في جامعة الكويت، والذي نشر 23 بحثا في دوريات محكمة وشارك في 7 مؤتمرات عالمية.

وفي مجال العلوم الهندسية فاز د.ماجد محمد فهيد الديحاني، الأستاذ في قسم الهندسة الصناعية والنظم الإدارية بكلية الهندسة والبترول في جامعة الكويت والذي نشر 25 بحثا علميا في دوريات محكمة وشارك في 7 مؤتمرات عالمية.

وفي مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية فاز د.فايز منشر الظفيري، الأستاذ في قسم تكنولوجيا التعليم بكلية التربية في جامعة الكويت والذي نشر 25 بحثا علميا في دوريات محكمة وقدم 9 أبحاث في مؤتمرات علمية.

وأكد أ.د.الأنصاري على اعتزاز وفخر جامعة الكويت باحتضانها نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس ذوي الكفاءة والطموح، والذين حققوا إنجازات مشرفة في مجال البحث العلمي بحصولهم على جائزة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي «الإنتاج العلمي لعام 2017»، والذين سينالون شرف تكريم صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، محققين بذلك رؤية جامعة الكويت في أن تكون جامعة رائدة ومتميزة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.