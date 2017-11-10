الرومي: التفاعل مع المجتمع الجامعي يخلق آفاقاً جديدة للطالب وينمي طريقة تفكيره

ديرمنديان: جامعة كاليفورنيا تسعى لتخريج قادة تكنولوجيين للمشاركة في بناء المجتمع الكويتي عاطف رمضان

أطلقت كل من جمعية المهندسين وجامعة كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأميركية CSUM مبادرة للحد من تسرب الطلبة الكويتيين الدارسين في الولايات المتحدة الأميركية وغيرها من الجامعات الأجنبية، من خلال تأهيلهم واتباعهم لبرنامج تدريب صيفي خاص يقلل من النفقات الدراسية ويخفف من الأعباء والمشاكل التي تواجه الطلبة في بداية دراساتهم الجامعية بالخارج.

جاء ذلك في نهاية ورشة عمل مفتوحة عقدت بجمعية المهندسين أمس الأول بمشاركة رئيس الجمعية م.فيصل العتل ورئيس قسم الهندسة المدنية بالجامعة د.نزرت ديرمنديان والاستاذة المساعدة في الهندسة المدنية بجامعة كاليفورنيا د.أنوار الرومي والأمين العام بالإنابة لجامعة الكويت د.آدم الملا.

وقال رئيس الجمعية م.فيصل العتل، إن هذه المبادرة تستمر لـ 6 أسابيع سنويا تعقد بالكويت يعلن عنها فور ظهور نتائج الثانوية العامة وتتيح المجال لمشاركة كل الطلبة الراغبين بالدراسة في جامعة كاليفورنيا وغيرها من الجامعات الأجنبية.

وأضاف أن برنامج الدورة يهدف الى كسر حاجز الخوف لدى طلبتنا وخصوصا المبتعثين وتعريفهم بالحياة الثقافية والاجتماعية التي سيعيشون فيها وكذلك تعريفهم بأنظمتها والقوانين السائدة في هذه الدول.

وأوضح أن المبادرة ستعمل على تحفيز الطلبة وتشجعهم على الاختلاط في المجتمعات التي سيعيشون فيها وتعلمهم أفضل السبل للاندماج في هذه المجتمعات، مشيرا الى انه سيتم التركيز على الجانب الأكاديمي وستتم اقامة دورات تنشيطية في اللغة الانجليزية وبعض اللغات الأخرى، وكيفية رفع أداء الطالب أكاديميا.

وقال ان استضافة الجمعية لجامعة كاليفورنيا تهدف الى تسليط الضوء على جهود هذه الجامعة لمواجهة بعض المشاكل التي قد يعاني منها الطلبة الكويتيون الراغبون في الدراسة في الخارج وعرض الفرص المتاحة لهم للدراسة.

من جانبه، تطرق رئيس قسم الهندسة المدنية في جامعة كاليفورنيا د.نزرت ديرمنديان الى الصعوبات التي تواجه الطلبة الكويتيين في بداية دراستهم بالجامعة كصعوبات في اللغة وتعلم البرامج الاكاديمية. وأشار ديرمنديان الى أن جامعة كاليفورنيا تولي أهمية خاصة لعملية بناء الانسان، وتسعى الى تخريج قادة تكنولوجيين للمشاركة في بناء المجتمع الكويتي وتحقيق التنمية التي ينشدها.

من جهتها، قالت أستاذة الهندسة المدنية في جامعة كاليفورنيا د.أنوار الرومي ان الاحتكاك مع البيئة المحيطة للطلبه يساعدهم على تنمية طريقة تفكيرهم، ومواجهة اختلاف طرق الدراسة والتفكير لدينا عن المجتمع الذي ندرس فيه، مؤكدة أن التفاعل مع المجتمع الجامعي يخلق آفاقا جديدة للطالب وينمي طريقة تفكيره ويخلق له فرصا كثيرة بمجالات العمل المحيطة.

واستعرضت الرومي تجربتها في الانخراط بالعمل والتدريس بجامعة كاليفورنيا، معزية ذلك الى وجود الفرص التي تحتاج الى تطوير طريقة تفكير الطالب وتكريس جهوده لاكتساب مهارات أخرى غير الشهادة الجامعية.