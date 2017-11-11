عبدالعزيز الفضلي

تلقت وزارة التربية كتابا من وزارة الخارجية يتضمن طلبا من السفارة الاردنية لقاء معلميها الاردنيين العاملين في مدارس الكويت كل على حدة.

وقالت «الخارجية» في كتابها الذي أرسلته لوكيل وزارة التربية د. هيثم الاثري وحصلت «الأنباء» على نسخة منه «مرفق لاطلاعكم مذكرة سفارة المملكة الاردنية الهاشمية لدى الكويت المتضمنة رغبة الملحق الثقافي في السفارة الاردنية السيد فادي بسيم الروسان في القيام بلقاء المعلمين والمعلمات الاردنيين العاملين في الكويت في المناطق التعليمية كل على حدة وذلك من اجل الوقوف على احتياجاتهم وبالتنسيق مع مديري المناطق لتحديد الزمان والمكان لهذه الغاية».

من جانب آخر، اعلنت وزارة التربية عن إلغاء مادة مهارات الحياة من المرحلة المتوسطة وتدريسها كمقرر من الساعة الدراسية كبقية المقررات.

وقال وكيل التعليم العام بالانابة فيصل المقصيد في نشرة عممها وحصلت «الأنباء» على نسخة منها بالتزامن مع تدرج تطبيق الوثيقة الجديدة للمرحلة المتوسطة سيتم إلغاء مادة مهارات الحياة كمقرر منفصل بدءا من السنة الدراسية 2019/ 2020 ويستمر تدريس المادة كمقرر منفصل لطلاب الصف التاسع/ الثامن) للعام الدراسي الحالي 2018/2017.

واضاف المقصيد في النشرة يتم تدريس المادة كمقرر منفصل لطلاب الصف التاسع للعام الدراسي القادم 2019/2018 مشيرا الى انه سيتم تدريس المقرر كجزء من الساعة الدراسية للمجالات الدراسية كما هو معتاد وحتى إشعار آخر.