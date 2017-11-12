وقعت جمعية المهندسين الكويتية ورابطة مدربي كليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب مذكرة تفاهم مشترك بينهما. وقع الاتفاقية رئيس الجمعية المهندس فيصل العتل ورئيس الرابطة م. وائل يوسف المطوع، بحضور أمين السر م.فهد العتيبي وعضو مجلس الادارة م.علي محسني والمدير العام م. حسين ششتري، وحضر حفل التوقيع من الرابطة أمين السر صلاح البلوشي، وأمين الصندوق شعيفان الرشيدي، والأمين المساعد للسر راشد الهيم، ورئيس لجنة التظلمات والشكاوى حسين القلاف وعدد من أعضاء الجمعية والرابطة.

تم خلال اللقاء بحث مواضيع مشتركة تهم الجانبين مثل اعداد برامج تدريبية مشتركة، وتطوير البحث العلمي ومعايير ترقية المدربين في الهيئة.

وتقضي المذكرة بتبادل الخبرات وتقديم أفضل الخدمات لأعضاء الجمعية والرابطة والمساهمة في نهضة الكويت وتطورها بمختلف المجالات التنموية.

وتقضي المذكرة بالعمل معا على استثمار طاقات منتسبي الجهتين من مختلف المجالات بما يسهم بالارتقاء بكل منهما ويعود بالنفع على كويتنا الحبيبة، والتعاون المثمر وتبني قضايا كل من الطرفين وتحقيق مصالحهما من خلال العمل النقابي الجاد والعمل على نقل مطالباتهم للمسؤولين بالمؤسسات ذات العلاقة بالدولة، فضلا عن الارتقاء بالخدمات المقدمة للمنتسبين وتنظيم الندوات والمؤتمرات والدورات واللقاءات العلمية المشتركة وتقديم البرامج والأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية الهادفة والعمل على رفع مستوى الوعى النقابي للمنتسبين.

كما ستتم تلبية رغبة الرابطة في إعداد وتنظيم دورات تدريبية للراغبين من أعضاء هيئة التدريب بالكليات على أن يقوم الطرفان بالتعاون المشترك والبناء وتبادل الخبرات والتنسيق لعقد هذه الدورات وتوفير مدربين للجمعية.

واتفق أيضا على أن يتم توثيق التعاون والمساهمة في نشر الوعي وثقافة العمل في المجال المهني والهندسي ومميزاته من خلال الارشاد الوظيفي عبر ممثلين من الطرفين مع تشكيل لجنة مشتركة تكون مهمتها التنسيق في تنفيذ المذكرة واتخاذ كل ما من شأنه تفعيل النصوص الواردة فيها وتذليل العقبات التي تصادف ما تم الاتفاق عليه.