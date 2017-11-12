الطحيح: ترتيب الجامعة ارتقى للمرتبة الـ 49 من ضمن 1000 جامعة عربية





نظمت جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا (GUST) حفل استقبال لخريجيها في الحرم الجامعي، بهدف جمع وإحياء وتعزيز الروابط بين الجامعة وخريجيها، بحضور رئيس مجلس الأمناء د.سالم مرزوق الطحيح ورئيس الجامعة د.دونالد بيتس وممثلي الإدارة العليا، وأكثر من 100 خريج.



وتولى تقديم الحفل خريجا جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا مذيع راديو مارينا إف إم علي نجم والخريج إبراهيم المطوع، وقد استمتع خلاله الخريجون بتبادل الذكريات والصور مع بعضهم البعض، وتواصلوا من جديد مع أساتذتهم السابقين، فيما تخلل الأمسية أنشطة اجتماعية وموسيقية وسحب على جوائز.

وفي كلمته في الاحتفالية عبر د.سالم الطحيح عن سعادته بإقامة هذا الملتقى وقال: نتمنى أن يكون تواصلنا معكم فيما ينفع جامعتكم ويحقق لكم النجاح في مسيرتكم العملية.



مضيفا أن الجامعة دائما تحرص على خريجيها بتقديم أفضل البرامج الأكاديمية وذلك بالحصول على أرفع الاعتمادات العالمية، فقد تخرج في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا 6069 خريجا وخريجة حتى هذا العام من برامجها الجامعية والدراسات العليا معا.



كما ارتقى ترتيب الجامعة هذا العام للمرتبة الـ 49 من ضمن 1000 جامعة عربية.

وقد سلطت المناسبة الضوء على العديد من المبادرات الجامعية لتعزيز علاقاتها مع خريجيها، بما في ذلك استضافة فعاليات تواصل مثل معرض الفرص الوظيفية، فضلا عن الإطلاق الوشيك لنظام التوظيف عبر الإنترنت (BEYOND) والذي يعمل على توفير فرص وظيفية للطلبة والخريجين في قطاعات متنوعة على شكل وظائف بدوام كامل أو جزئي، من خلال ربطهم مع الشركات المهتمة.