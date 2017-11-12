ضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية وتماسك الجبهة الداخلية في ظل التطورات الإقليمية الخطيرة





عبدالعزيز الفضلي

أكد رئيس جمعية المعلمين مطيع العجمي أن جموع المعلمين والمعلمات وأهل الميدان التربوي يقفون جميعا خلف صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، وما جاء في كلمة سموه التي وجهها إلى نواب الأمة، وأكد من خلالها أهمية الحفاظ على الوحدة الوطنية وتماسك الجبهة الداخلية، في ظل ما تشهده الساحة السياسية، وفي ظل التطورات الإقليمية الخطيرة.



وأضاف العجمي أن ما عبر عنه صاحب السمو له الكثير من المضامين والأبعاد والمعاني المرتبطة بدور أهل الميدان التربوي من معلمين ومعلمات، وأن توجيهات سموه تأتي في صميم رسالتهم، ومسؤولياتهم الوطنية والتربوية الجسام، في تعزيز روح الوحدة الوطنية.



وقال العجمي إن الجمعية، ومن منطلق دورها ومسؤولياتها، ولكونها الممثل الشرعي لجموع أهل الميدان من معلمين ومعلمات، ولسان حالهم، دشنت حملة وطنية تربوية تحت شعار «كلنا معك يا صاحب السمو»، مؤكدة في الوقت نفسه ثقتها الكبيرة في الدور الوطني والتربوي للمعلمين والمعلمات، وفي تحمل مسؤولياتهم الوطنية والتربوية، وبذل قصارى الجهد، والعمل الجاد والمتواصل، لترجمة توجيهات سموه.

من جانب آخر، وفي إطار حملتها الوطنية التربوية أصدرت جمعية المعلمين بيانا أشارت فيه إلى أنه وفي ظل ما تشهده الساحة المحلية والإقليمية من تطورات وأحداث، جاءت توجيهات قائد الحكمة والإنسانية، صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد التي وجهها إلى نواب الأمة، لتكون خارطة طريق لابد أن نلتزم بها جميعا كمواطنين بالدرجة الأولى.



وقد عكست توجيهات صاحب السمو النظرة الثاقبة، والرؤية الحكيمة لسموه، للتعامل مع هذه الأحداث التي باتت تشكل لنا جميعا هاجسا مقلقا، ومصدر قلق يقض المضاجع.