ينظم قسم تدريب المؤسسات والهيئات بالكلية الأسترالية منتدى «يبدأ مستقبل الكويت بثقافة مؤسسية مستدامة» والذي سيعقد على مسرح الكلية بتاريخ 20 نوفمبر الجاري لتسليط الضوء على دور المؤسسات الاقتصادية في دعم الكوادر الوطنية والعمل على تهيئة بيئة مناسبة لاستثمار طاقاتهم وتمكينهم من الإبداع في محيط عملهم وتعزيز قيم الانتماء للوطن والاستثمار في العنصر البشري وصقل المواهب والتحفيز على الجد والعطاء لدفع مسيرة البناء والتنمية وتحقيق الأهداف الوطنية بما يتوافق مع رؤية صاحب السمو الأمير في تحقيق خطط التنمية الاقتصادية.

ويتحدث بالمنتدى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان، ومن مؤسسة مبادرة نوير للإيجابية الشيخة انتصار السالم، وخبير التعليم والتطوير د.عقل كايروز، وصاحبة الأعمال دانة واينر.

وتسعى الكلية الأسترالية لتكون شريكا فاعلا في الجهود الوطنية الرامية إلى دعم وتمكين الشباب الكويتيين وتشجيعهم لكونهم حاضر الوطن ومستقبله، وقد دأبت الكلية على تدريب وإعداد كوادر كويتية مجهزة بأسلوب علمي يعززه منهج عملي متطور يؤهلهم للقيام بمسؤوليات ومتطلبات العمل على الشكل الأمثل ليصبحوا شركاء فاعلين في تحقيق رؤية 2035.

وتتركز العناصر الرئيسية للمنتدى حول الخطة التنموية للكويت، التي يشار إليها عادة باسم إستراتيجية «كويت جديدة 2035» وتأثيرها على الاقتصاد الكويتي وعلى الدولة ككل، وأهمية تضافر الجهود والمؤسسات المعنية لتقديم الأفضل والإسهام بشكل فاعل في تطوير الخدمات المقدمة لدفع عجلة التنمية في الكويت، وذلك لأن الاستثمار في الطاقات البشرية ضرورة تمليها علينا مسؤوليتنا الاجتماعية تجاه الوطن.

كما سيتم التركيز على ضرورة ربط الشباب الكويتي بالاقتصاد من خلال تحسين بيئة الأعمال، وتشجيعهم على الدخول بالقطاع الخاص وتطوير المشاريع والبرامج التي تنمي الجانب الاقتصادي التنموي لهذه الشريحة المهمة، وعلى أهمية نشر الفكر الإيجابي وتعزيز هوية الشاب الكويتي لتكوين شخصية شبابية قيادية اقتصادية وطنية تنموية.

ويأتي تنظيم هذا المنتدى من التزام الكلية الأسترالية بمسؤوليتها الاجتماعية لدعم توجهات الدولة في خلق رأسمال بشري إبداعي يواكب متطلبات التنمية وتحدياتها وقادر على إحداث تغيير إيجابي بين أفراد المجتمع.