أسامة دياب

أشار مدير المعهد الفرنسي ومستشار التعاون والعمل الثقافي سيدرك ديفاز إلى وجود أكثر من 260 طالبا يدرسون بالمعهد الفرنسي في الكويت، موضحا أن رسوم الدراسة بالمعهد مقبولة مقارنة مع المعاهد الأخرى.

وأضاف ديفاز - على هامش حفل توزيع شهادة دبلوم اللغة الفرنسية (ديلف ودالف) كلغة أجنبية لطلبة المعهد الثقافي الفرنسي الذين نجحوا في امتحان مستوى اللغة - أن هناك فرقا بين ما تقوم به المدرسة الفرنسية والمعهد الفرنسي حيث ان المدرسة الفرنسية تدرس المنهج الفرنسي اما المعهد فهو مختص فقط بتعليم اللغة الفرنسية.

بدوره، كشف ملحق التعاون الأكاديمي والبحوث في السفارة الفرنسية فرانسوا برادال عن مسابقة سينظمها المعهد الثقافي الفرنسي خلال شهر مارس المقبل بين طلبة المدارس الكويتية تشمل الكتابة والغناء وإلقاء الشعر باللغة الفرنسية والتي سيتمكن الفائزون فيها من قضاء اسبوعين في فرنسا لدراسة اللغة الفرنسية في أحد المراكز هناك.

وأضاف برادال - في تصريح للصحافيين - أنه لا صحة لإيقاف تعليم اللغة الفرنسية في المدارس الحكومية الكويتية كما ذكرت بعض الصحف، متوقعا أن يكون ما حدث هو أن التوجيه العام للغة الفرنسية في وزارة التربية ارتأى ضرورة تطوير أداء ومهارات المعلمين، نافيا أن يكون قد اجتمع مع موجه عام اللغة الفرنسية د.منال عبدالعزيز بشأن هذا الأمر متطلعا أن يكون هناك اجتماع في وقت قريب.

وأشار إلى أن تدريس مادة اللغة الفرنسية في الكويت مازال مستمرا للصفين الـ11 والـ12، مشددا على ضرورة التدريب الوافي لجميع مدرسي اللغة الفرنسية. وبالنسبة لتعليم اللغة الفرنسية لباقي المراحل الابتدائية والمتوسطة فقد كانت تجربة بحسب الاتفاقية التي تم توقيعها بين وزير الخارجية الفرنسي ووزير التربية د.بدر العيسى في عام 2015.

وشدد برادال على ضرورة تحفيز الطلبة لدراسة اللغة الفرنسية عن طريق الرقي بأسلوب تعليمها بحسب الوسائل المتطورة عن طريق الأسلوب الغنائي والشعري مع عدم التركيز على القواعد اللغوية بشكل كبير حتى يتمكن الطلبة من التحدث بالفرنسية حتى لو كانت هناك لديهم بعض الأخطاء، مبديا استعداد المعهد لتقديم جميع المساعدات الممكنة لوزارة التربية في هذا الخصوص.

وعن المناسبة، ذكر ان هذه الدورة اشتملت على العديد من المستويات المبتدئة وحتى المتقدمة التي تعطى للأكاديميين أو الطلبة الراغبين في استكمال دراساتهم العليا في الجامعات الفرنسية

من جهته، قال نائب مسؤول الدروس الفرنسية ومسؤول عن اختبارات الديلف والدالف في المعهد الفرنسي بالكويت محمد كريش ان تعلم اللغة الفرنسية وانتشارها في تطور كبير في الخليج وخصوصا الكويت سواء في الجامعات أو المدارس.

وأضاف اننا بدأنا بمشاريع متخصصة لتعليم اللغة الفرنسية للأطباء والعسكريين والعديد من المجالات الأخرى، مشيرا إلى أن هذا الحفل اقيم لتسليم الشهادات لـ 30 طالبا وطالبة ممن اجتازوا امتحانات الدالف اي شهادة القدرات اللغة الفرنسية.

ولفت كريش إلى أن المعهد يستقبل الطلبة لتعليمهم اللغة كل 3 أشهر فضلا عن استقباله لمن يرغبون في اجتياز اختبارات اللغة الفرنسية للحصول على الجنسية الكندية أو الفرنسية، موضحا أن هناك إقبالا كبيرا جدا على تعلم اللغة الفرنسية وليس فقط للأغراض الأكاديمية وإنما كذلك لتعلم اللغة الفرنسية، مشيرا إلى أن هناك تعاونا مع المبتعثين إلى فرنسا لدراسة الطب وهم يدرسون المستوى الأول للغة الفرنسية.