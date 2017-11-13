أعلنت جامعة الكويت امس ، الانتهاء من إجراءات صرف مكافأة لتفوق (الفصلي أو السنوي) للعام الجامعي 2016/2017 لعدد 1522 طالبا وطالبة من المستحقين لها.

وقالت رئيسة قسم الطلبة المتفوقين والتخصصات النادرة والتبادل الطلابي الأكاديمي في جامعة الكويت، عنود الدباسي، في تصريح صحافي، "إن المبلغ المستحق للصرف لكل طالب يبلغ 250 دينارا في نهاية كل فصل دراسي و500 دينار لنظام السنوات".

وأوضحت ان من شروط المكافأة المقطوعة للتفوق ان لا يقل معدل الطالب الفصلي عن 33.3 نقطة فما فوق (بما يعادل جيد جدا مرتفع)، وتمنح المكافأة لخمسة في المئة من إجمالي الطلبة المسجلين في كل كلية من الكويتيين وأبناء الكويتيات ومن في حكمهم.

واضافت الدباسي ان الشروط تتضمن ايضا ان لا يقل العبء الدراسي عن 15 وحدة دراسية في الفصل أو معدل سنوي لا يقل عن 85 في المئة لكلية الحقوق (جيد جدا مرتفع وثلاث نقاط لكليات مركز العلوم الطبية جيد جدا).

وأكدت ان المكافأة تهدف الى تشجيع الطلبة على التفوق ودفعهم الى التنافس والتميز والارتقاء في التحصيل الأكاديمي، داعية الطلبة الى الاجتهاد والمثابرة في مسيرتهم التعليمية.