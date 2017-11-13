المصيبيح لـ «الأنباء»: «زين» حريصة على دعم الأنشطة والفعاليات الشبابية بجامعة الكويت

الفاضل لـ «الأنباء»: مدة الفيديو 9 دقائق يتضمن كل المعلومات التي يحتاجها الطالب





آلاء خليفة

أعلن مركز التقييم والقياس بجامعة الكويت عن إطلاق الفيديو التعريفي حول اختبارات القدرات الأكاديمية بالتعاون مع شركة زين للاتصالات، وذلك خلال اللقاء الذي عقد صباح امس بحضور كل من مدير مركز التقييم والقياس بجامعة الكويت د.خالد الفاضل والقائم بأعمال مراقب التقييم والاستشارات المهندسة إيمان حبيب ومن شركة زين حضر كل من رئيس فريق مواقع التواصل الاجتماعي حمد المصيبيح وموظفي الفريق سارة العصفور ومحمد البستكي.

وفي تصريح خاص لـ«الأنباء» ذكر رئيس فريق مواقع التواصل الاجتماعي بشركة زين للاتصالات حمد المصيبيح أن مبادرة الفيديو التعليمي أقيمت بشراكة بين مركز التقييم والقياس بجامعة الكويت وشركة زين للاتصالات، مشيدا بتلك المبادرة الهادفة التي ستخدم الجموع الطلابية بجامعة الكويت.

ولفت المصيبيح إلى أن الفيديو يشرح خطوات التسجيل في الاختبارات الأكاديمية، لاسيما طلاب المرحلة الثانوية كما يوضح الفيديو الكثير من المعلومات التي يحتاجها الطالب بما يسهل عليه عملية التسجيل في فيديو مدته 9 دقائق فقط، موضحا أن شركة زين للاتصالات مستعدة للتعاون مع كل أقسام الجامعة في مبادرات جديدة تفيد

وعلى صعيد متصل، أكد المصيبيح حرص شركة زين للاتصالات على دعم الأنشطة والفعاليات الشبابية بجامعة الكويت وهي دائما سباقة في هذا المجال في دعم كل الفعاليات والمؤتمرات التي تنظمها جامعة الكويت سواء الرياضية أو الاجتماعية أو الثقافية أو الأكاديمية.

وتحدث المصيبيح عن برنامج ZAIN GREAT IDEA وهو يعتبر محفظة لاستثمار الطاقات الشبابية حيث تم توفير ورشة أكاديمية داخل مقر الشركة، موضحا ان المشاركين بهذا البرنامج سافروا كذلك الى الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا للحصول على دروس تعليمية مكثفة حول كيفية تأسيس مشاريعهم الخاصة من البداية حتى الانتهاء من تنفيذ المشروع.

وتحدثت «الأنباء» الى مدير مركز التقييم والقياس بجامعة الكويت د.خالد الفاضل حيث قال: نحتفل بإطلاق الفيديو التعريفي الذي يوضح خطوات اختبار القدرات الأكاديمية والمخصص لشريحة طلاب مرحلة الثانوية العامة المقبلين على التسجيل لاختبار القدرات للقبول بجامعة الكويت.

وتابع الفاضل قائلا: دأبت الجامعة على عمل زيارات لعدد من المدارس الحكومية والخاصة لتعريف طلاب المرحلة الثانوية بكيفية التسجيل في اختبار القدرات الأكاديمية وكذلك آلية استخراج النتائج وآلية عمل الاختبار والأمور التي يجب ان يلتفت لها الطالب فيما يخص الاختبار.

وأشار الفاضل إلى أن زيارة عدد كبير من المدارس أمر مرهق نوعا ما للجامعة ويحتاج إلى جهد ووقت طويل للتغطية المباشرة لعدد كبير من مدارس الكويت في مختلف المحافظات ومن هناك جاءت فكرة تدعيم الشراكة بين جامعة الكويت والقطاع الخاص ممثلا بأكبر شركة للاتصالات وهي شركة زين للاتصالات عن طريق إطلاق فيديو تعريفي بلغة مبسطة للطلبة بحيث يكون ملما وشاملا ومتعلقا بكل الأمور الخاصة باختبار القدرات الأكاديمية بما فيها عملية التسجيل وإطلاق الصفحة الالكتروني وعدد الاختبارات ونسب النجاح.

وأضاف قائلا: وبوركت تلك الخطوة بموافقة شركة زين وتم التواصل معهم على مدى أسابيع عدة حتى تم تتويج ثمرة هذا النجاح بإطلاق الفيديو التعريفي، مشيرا إلى أن مدة الفيديو 9 دقائق تشمل كل المعلومات المطلوبة ويمكن للجميع الاطلاع على الفيديو عن طريق اليوتيوب.