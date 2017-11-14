عبدالعزيز الفضلي

أعرب الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة فيصل المقصيد عن بالغ شكره وتقديره للإدارة المدرسية في ثانوية السالمية على جهودها المبذولة بحصول المدرسة على لقب حامل الرقم القياسي الجديد لموسوعة غينيس العالمية.

جاء ذلك خلال الحفل الذي أقامته ثانوية السالمية صباح أمس بهذه المناسبة برعاية الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة فيصل المقصيد وبحضور كل من الرئيس التنفيذي لنادي المعاقين الشيخة شيخة العبدالله والشيخ دعيج الخليفة ومدير عام الهيئة لشؤون ذوي الإعاقة د.شفيقة العوضي.

وشكر المقصيد الشيخة شيخة العبدالله على حضورها ودعمها، مؤكدا هذا ما يعطي أبناءنا الطلبة الحافز في تنمية مهاراتهم في شتى المجالات الثقافية والاجتماعية والإدارية وانه لا بد من غرس الجوانب الإبداعية في نفوس الطلبة، مشيرا الى أن وزارة التربية أبوابها مفتوحة لجميع الطلبة لتنمية مواهبهم في خدمة دولتنا الكويت.

كما تطرق المقصيد إلى الخطة المستقبلية التي تقوم بها وزارة التربية بافتتاح مركز بيئي تطوعي في منطقة العاصمة التعليمية بالتعاون مع المشاريع الصغيرة لتنمية مهارات الطلبة بالجوانب المتعددة.

من جانبها، عبرت الرئيس الفخري لنادي المعاقين الشيخة شيخة العبدالله عن سعادتها بحصول المدرسة على مثل هذا اللقب العالمي وانه لا بد من غرس روح الموهبة لدى أبنائنا الطلبة وتنمية مواهبهم بما يهم وطننا ومجتمعنا، وشكرت جميع من حضر هذه الاحتفالية المتميزة.

بدورها، قامت صاحبة الفكرة والتصميم موجه فني علوم ايمان بربر بشرح فكرة المشروع وهو جمع أغطية البلاستيك كنفايات وإعادة تدويرها بناء على هدف واضح بما ينفع ويخدم مشاريع إنسانية راقية وقد بدأت الفكرة بدعم من مديرة المدرسة آمال القلاف وبمساعدة من الطلبة وأولياء الأمور.