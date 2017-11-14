عبدالعزيز الفضلي
نظمت منطقة الفروانية التعليمية ورشة عمل تدريبية للمعلمات الجدد تحت عنوان «لنبدأ صح». واستضافتها مدرسة سلمى بنت حمزة المتوسطة للبنات وحاضرت خلالها مديرة ثانوية الفروانية سهام حمد السهيل وذلك ضمن فعاليات الأسبوع الثقافي لقسم التربية الفنية بالمدرسة وبمشاركة عدد كبير من المعلمات الجدد في منطقة الفروانية التعليمية من كافة المراحل.
وتناولت الورشة ثلاثة محاور أساسية وهي خطة المعلم وسجلات المعلم والمهارات اللازمة لإدارة حصة دراسية.
وأكدت السهيل ضرورة تصميم خطة لكل معلم لتكون خارطة الطريق وبوصلة لمعرفة الاتجاهات الصحيحة التي يسير فيها كل معلم أثناء مساره المهني.
كما تطرقت إلى أنواع سجلات المعلم ومهارات إدارة الحصة وكيفية تنظيم السبورة وطرائق وأساليب التدريس الحديثة.