عبدالعزيز الفضلي

أعلن الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة في وزارة التربية فيصل المقصيد عن انطلاق النسخة الثالثة من دوري المناظرات يوم السبت المقبل للبنين والسبت الذي يليه للبنات بمشاركة 64 فريقا بواقع 34 بنين و30 بنات، مبينا أن عدد الفرق التي شاركت في المسابقة بلغ 90 فريقا خلصوا بعد التصفيات إلى 64 فريقا من قطاعي التعليم العام والخاص والتربية الخاصة والمعهد الديني والطلبة الموهوبين.

وبين المقصيد في مؤتمر صحافي عقده أمس في قاعة اجتماعات الوزارة بحضور توجيه اللغة العربية والقائمين بالإشراف على المسابقة ان دوري المناظرات في نسخته الثالثة التي ستنطلق مطلع السبت المقبل برعاية من ورثة المرحوم جاسم الخرافي ستشتمل على مواضيع متنوعة للطلبة منها اقتصادية وتربوية وأكاديمية فيما يحظر الخوض في الشؤون السياسية والدينية خلال المناظرات، كاشفا في الوقت ذاته عن مسابقات مستقبلية للتنسيق مع إدارة المكتبات وتوجيه اللغة العربية للارتقاء بالطلبة لغويا وحواريا وثقافيا من خلال بعض المسابقات التي أهمها التركيز على كتابة قصص والنصوص المسرحية وبعض الجوانب الأدبية الأخرى

من جانبه، قال الموجه العام للغة العربية صلاح دبشة إن فكرة دوري المناظرات جميلة ورائعة صاحبها إصرار وإخلاص على استمرار هذا المشروع الإيجابي، وتطلعاته ألا يكون على مستوى الكويت فقط ولكن على مستوى العالم، مشيدا بالدعم الكبير الذي منحه الوكيل فيصل المقصيد للمشروع وتقديمه الضمانات اللازمة لاستمراره ما يمكننا من الاستمرار والتواصل، مؤكدا إقبال الطلبة بشكل كبير على هذا المشروع الواسع من خلال زيادة الأعداد كل سنة عما يليها.