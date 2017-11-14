أعلن مركز الدراسات العالمي في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا (GUST) عن استضافته لمحاضرة عن تاريخ الكويت في الثلاثينات ترأستها أليسون شان برايس الحائزة تكريم MBE، وتعد واحدة من أبرز الشخصيات المسرحية في الكويت، ومؤسسة مركز One World Actors في بريطانيا، والمدير الإبداعي في شركة الطاقة الإبداعية في الكويت.

وتعد المحاضرة جزءا من الجهود المتواصلة التي يبذلها مركز الدراسات العالمي في استضافة أفضل المتحدثين لتسليط الضوء على القضايا التي تهم طلبة الجامعة والمجتمع.

استعرضت المحاضرة شان برايس قصة السيدة فريا ستارك الرحالة والمستشرقة البريطانية التي أبحرت عبر الجزيرة العربية، وتطرقت فيها إلى تاريخها، وحياتها، وأسفارها، خاصة الزيارتين اللتين قامت بهما إلى الكويت قبل النفط في عامي 1932 و1937.

كما قدمت شان برايس فهما أعمق لحياة المرأة في أوائل القرن العشرين، وشكل الحياة بالنسبة لسيدة تسافر وحدها.

وقالت أليسون شان برايس: «دائما فريا ستارك كانت المنتصرة، ولم تكن يوما الضحية، بغض النظر عن الحروب، والمشقة الجسدية، والعوائق المستمرة التي صادفتها في طريقها، ولذلك تعد السيدة فريا ستارك مصدر إلهام للعالم».

الجدير بالذكر أن أليسون شان برايس قد عاشت في الكويت لمدة 33 سنة، وعملت مع مجموعة فنانين من جنسيات عدة، وهدفت من خلال عملها إلى استحضار التاريخ العابر للثقافات وتقديمه في عروض تمثيلية.

ففي وقت لاحق من الشهر الجاري ستقوم شان برايس بتجسيد شخصية فريا ستارك في عرض مسرح «مونودراما» بعنوان «فريا: مطاردة الآفاق»، الذي سيتضمن رحلات ستارك في الجزيرة العربية.

وكانت برايس قد حصلت في هذا العام على تكريم MBE من الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا وهي رتبة فائقة الامتياز ضمن الإمبراطورية البريطانية - وتعتبر درجة ضمن منظومة الفروسية للتشريف بالأوسمة والألقاب - وخلد اسمها في قائمة الشرف للسنة الجديدة، لقاء خدماتها في الفنون المسرحية في الكويت والشرق الأوسط.

وأكد رئيس مركز الدراسات العالمي في GUST د.مارتن روسنستوك أن الجامعة تحرص باستمرار على إيجاد طرق جديدة لتعزيز الخبرة الأكاديمية للجامعة من خلال تنظيم فعاليات تجمع بين أفضل المفكرين والباحثين في العالم وتقديم وجهات نظر فريدة ومتنوعة بهدف الاستفادة منها.