أعلن رئيس المكتب التنفيذي بالاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الجامعة محمد صالح الدويلة اعتماد تشكيل نادي مدراء المستقبل برئاسة مبارك الربيعان، وحسين الغريب نائبا للرئيس، بالإضافة إلى تعيين عبدالله العرفان أمينا للسر، ‫وأحمد العوضي أمينا للصندوق‬ الذي سيعمل تحت مظلة الاتحاد خلال العام النقابي 2017/2018 لخدمة طلاب وطالبات كلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت.

وقد جاء تشكيل النادي كاملا على النحو التالي:

مبارك الربيعان - رئيس النادي

حسين الغريب ‫- نائب الرئيس ‬

عبدالله العرفان - أمين السر

أحمد العوضي - أمين الصندوق

محمد الأسعد - رئيس اللجنة الطلابية

منيرة الرهيف - رئيس اللجنة الإعلامية

زينب عبدالسيد - رئيس البرامج والأنشطة

سارة المطيري - رئيس لجنة التدريب والتطوير

لمى العبيد - رئيس اللجنة الثقافية