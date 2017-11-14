استقبلت مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالتكليف د.فاطمة الكندري في مكتبها ظهر أمس، الملحق الثقافي السعودي بسفارة المملكة العربية السعودية لدى الكويت بندر بن فهد بن سعد الجويعي، بحضور مدير الشؤون الدراسية بالملحقية الثقافية السعودية عبدالمجيد اليحيى ومدير مكتب العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي باسم الهيئة فاطمة العازمي.

وشهد الاجتماع استعراض سبل تفعيل أوجه التعاون بين الجانبين وإيجاد آلية للتواصل بين الملحقية الثقافية والتطبيقي لمتابعة أوضاع الطلاب والطالبات السعوديين الدارسين بكليات ومعاهد الهيئة ودوراتها التدريبية الخاصة، كما تم تدارس تصديق الشهادات الصادرة من المملكة للطلبة المتقدمين للالتحاق بالهيئة.

وعبرت د.الكندري خلال اللقاء عن ترحيبها بالضيوف، مؤكدة عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب من جانب والملحقية الثقافية السعودية من جانب آخر، مضيفة أن عدد الطلاب السعوديين الدارسين في الكليات والمعاهد التدريبية والدورات التدريبية الخاصة التابعة للهيئة يقارب الـ 900 طالب وطالبة يلقون كل الترحاب والتقدير في بلدهم الثاني الكويت، إلى جانب زملائهم الطلبة من مختلف الدول العربية والأجنبية الصديقة، مؤكدة أن الإدارة العليا للهيئة تبذل قصارى جهدها لتذليل كل الصعاب والمعوقات التي قد تعوق دراستهم وتحصيلهم العلمي، مشيرة إلى أن أبواب جميع المسؤولين بالهيئة مفتوحة للتعاون مع كافة منتسبي الهيئة ومراجعيها لخدمة العملية التعليمية والارتقاء بجميع الخدمات التي تقدمها الهيئة.

من جانبه أعرب الجويعي عن شكره وتقديره لحسن الاستقبال والضيافة آملا زيادة التعاون مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، مثمنا ما تقدمه الهيئة من جهود لخدمة العملية التعليمية محليا وإقليميا.