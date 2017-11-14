استعاد نادي الموسيقى في جامعة الشرق الأوسط الأميركية نشاطه للعام الجامعي الجديد، حيث انطلقت التدريبات بحضور عدد من الطلاب والأساتذة والموظفين.

وطغت أجواء الموسيقى الكلاسيكية الراقية التي عكست الموهبة والإحساس لطلاب AUM وبراعتهم في الأداء، فعزف كل من نوف العجمي وعبدالرحمن مراد على البيانو، رافقهما محمد حاجية على الغيتار والكمان.

وأكد د.توركار زاد المسؤول عن نادي الموسيقى في AUM، أن إدارة الجامعة ملتزمة بتوفير جميع الوسائل التي تحفز الطلاب وتساهم في توجيه طاقاتهم نحو الإبداع، لافتا إلى أن تشييد المركز الثقافي في الجامعة ما هو إلا دليل آخر على هذا الالتزام.

وأشار زاد إلى أن الموسيقى تساهم في تنمية شخصية الطالب وتزيده ثقة بالنفس كما تؤثر إيجابا على سلوكياته. من جهة أخرى، لفت زاد إلى أن الطلاب في نادي الموسيقى بصدد التحضير لاحتفالات تشمل مجموعة منوعة من العروض الموسيقية والفنية منها الكلاسيكي، والشرقي، والحديث وغيرها.

وأكد الطلاب أن افتتاح الموسم الموسيقي التدريبي تجربة مميزة تشجعهم على تطوير مواهبهم وتقديم الأفضل ليعكسوا الصورة الحقيقية لطالب AUM.

ويعتبر نادي الموسيقى من بين الأندية الناشطة في جامعة الشرق الأوسط الأميركية. وتتيح هذه الأندية الفرصة أمام الطلاب لممارسة نشاطات تساعدهم على تنمية مواهبهم الفنية وصقل قدراتهم في التواصل والعمل الجماعي واكتساب المهارات القيادية.