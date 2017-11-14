كشف عميد كلية الدراسات التكنولوجية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.عبدالله المزروعي أن الكلية بصدد الانتهاء حاليا من المرحلة النهائية للحصول على الاعتماد الأكاديمي لعشرة برامج جديدة تقدمها الكلية فضلا عن ثلاثة برامج تم اعتمادها سابقا من قبل المؤسسة الأميركية ABET.

وأضاف د.المزروعي أن كلية الدراسات التكنولوجية من الكليات المتميزة في الكويت التي تقدم برنامجي الدبلوم والبكالوريوس معا، فضلا عن انها تضم نخبة مميزة ومشهود لها بالكفاءة العلمية من اعضاء هيئتي التدريس والتدريب، مشيرا الى ان الكلية تحتل بفضل جهود جميع العاملين بها موقع الصدارة على صعيد النشر العلمي بين كليات الهيئة وذلك لمدة عامين متتاليين.

وأكد د.المزروعي متانة العلاقة التي تربط كلية الدراسات التكنولوجية بجهات سوق العمل المختلفة بالقطاعين الحكومي والخاص والقطاع النفطي وعلى رأسها شركتا KOC وKNPC، مشيرا الى ان برنامج تشغيل مصافي يتيح للطالب التوقيع مع شركة KNPC ويعتبر موظفا لديها فور التوقيع، مشيدا بالتعاون بين الكلية والشركات النفطية في تعديل البرامج والمناهج ومراجعتها، وتسجيل اي ملاحظات لتصويبها اولا بأول، كما ان الكلية تربطها علاقات مميزة كذلك مع عدد اخر من المؤسسات والشركات، تسمح للطلبة بمعايشة جو العمل ومحاكاة كل ظروفه لكي يصبح الطالب مهيئا تماما لخوض غمار العمل الحقيقي.

من جانبه، أشار عميد كلية الدراسات التكنولوجية المساعد لشؤون الطلبة - بنات د.راشد العجمي الى ان الكلية تضم 9 اقسام للبنين والبنات، وان الإقبال على مخرجات الكلية يتزايد عاما بعد اخر نظرا لما تحققه الكلية من جهود في مجال تطوير المناهج والبرامج والعلاقات المميزة التي تربط الكلية بجهات سوق العمل المختلفة، مشيدا بما حققته الكلية من انجازات تجاوزت المستوى المحلي.

وأشار د.العجمي الى ان عدد البنات الدارسات بالكلية يقارب 1500 طالبة يدرسن في اربعة تخصصات هي: العلوم التطبيقية والكيمياء والفيزياء والإلكترونات والاتصالات، بالإضافة الى المواد الأساسية، مضيفا ان الطلاب والطالبات في الكلية لديهم طموحات كبيرة لإكمال دراستهم والوصول الى أعلى المراتب العلمية ولديهم اصرار لإثبات ذاتهم في سوق العمل والتدليل بان مخرجات الكلية تتساوى بل تتفوق على نظرائها في المؤسسات العلمية الأخرى المحلية والإقليمية.

واكد د.العجمي ان الكلية تولي اهتماما كبيرا بالنشاط الطلابي جنبا الى جنب مع النشاط العلمي والأكاديمي وتشجع الطلبة على المشاركة في جميع الفعاليات والمناسبات المحلية والإقليمية التي تتيح لهم التنافس مع اقرانهم في الجهات والمؤسسات المناظرة.

من ناحيته، أكد عميد كلية الدراسات التكنولوجية المساعد لشؤون الطلبة - بنين د.طلال الزنكي توفير كل اوجه الدعم والرعاية للطلبة في كلية الدراسات التكنولوجية، مشيرا الى ان الكلية تتواصل مع جميع ابنائها من الطلاب والطالبات لتذليل جميع الصعاب التي تقف أمامهم وتعوقهم عن استكمال مسيرتهم التعليمية، وتحرص على عقد اللقاءات التنويرية والإرشادية لهم بشكل منتظم بما يحقق مصالحهم والمصلحة العليا للهيئة في تجويد وتطوير مخرجاتها على النحو الأمثل.