أعلن نائب رئيس الهيئة الإدارية بالاتحاد الوطني لطلبة الكويت ـ فرع الجامعة سعد سويري العجمي عن اختيار واعتماد تزكية عبدالعزيز الشمري رئيسا للجنة ذوي الاحتياجات الخاصة وجمانة عادل معرفي نائبة للرئيس خلال العام النقابي 2017/2018، من أجل العمل على تسهيل أعمالهم وتلبية كل متطلباتهم التي تصب وتعمل على خدمتهم بالشكل الأمثل والمناسب.

وفي هذا الصدد، أكد عبدالعزيز الشمري رئيس اللجنة وبأنه سوف يتم خلال الفترة القادمة الاجتماع بكل الجهات المختصة داخل الجامعة من أجل الوقوف على آخر المستجدات في هذا الشأن، وكذلك العمل على تقديم بعض المقترحات والأعمال التي تصب وتعمل في خدمة الطلبة عبر تقديم كل الخدمات الخاصة لهم أثناء الاختبارات، وكذلك توفير وتهيئة مختلف الأماكن والمباني الدراسية بالجامعة بالشكل الذي يتلاءم معهم ويلبي احتياجاتهم.

واختتم العجمي تصريحه قائلا بأن طلبة ذوي الاحتياجات الخاصة في قلوبنا دوما وسنعمل جاهدين على تحقيق طموحاتهم وتلبية متطلباتهم ولن نتوانى او نتكاسل في تحقيق كل ما يصب ويساهم في تخفيف كل أعبائهم بالتنسيق مع كل الجهات المختصة والمعنية سواء داخل الجامعة أو خارجها تحقيقا لاستقرارهم وتلبية لاحتياجاتهم ومتطلباتهم خلال مسيرتهم الجامعية.